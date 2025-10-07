Četrdesetjednogodišnji državljanin Izraela i Ukrajine je bio na poternici Interpola, a tražen je zbog trgovine organima i pranja novca.

Volfman je navodno bio na čelu bande za trgovinu organima između 2006. i 2008. godine, koja je mamila ljude iz Rusije, Belorusije, Kazahstana i Moldavije u ilegalne klinike za transplantaciju na Kosovu i Metohiji.

Oni su nudili za jedan bubreg i do 150.000 evra, ali nikada nisu isplaćivali obećani novac, već su vraćali donore u matične zemlje bez pružanja bilo kakve medicinske nege.

Istražitelji EULEKS-a već su istraživali Volfmana i njegove saučesnike na tzv. Kosovu pre više od 15 godina – i podigli su optužnice u nekoliko slučajeva, ali nisu uspeli da uhvate samog Volfmana.

Volfman je takođe bio glavni organizator bande trgovaca organima koja je izvodila ilegalne transplantacije za nemačke i izraelske pacijente u Eldoretu, u Keniji, do proleća 2025. godine. Generalni direktor kompanije za medicinski turizam Medlead, registrovane u Poljskoj, bio je Robert Špolanski – čovek koji je, zajedno sa Volfmanom, 2016. godine optužen u Izraelu za trgovinu organima.

Boris Volfman na poternici Interpola Foto: Printscreen/Interpol

Prema optužnici Okružnog tužilaštva u Tel Avivu, plaćanja za ilegalne transplantacije su obrađena preko računa u vlasništvu njih dvojice u Albaniji. Takođe se veruje da su Volfman i Špolanski prali novac od transakcija kokainom preko ove kompanije.

Volfman je godinama živeo u Turskoj, odakle je prošle nedelje izručen Rusiji. Zašto se to dogodilo tek sada nije jasno. Njega su pored Rusije tražili i Izrael, Ukrajina i tzv. Kosovo.

Volfmanov advokat je rekao listu Komersant da njegov klijent negira umešanost u kriminalne aktivnosti, rekavši da je samo pripremao dokumenta za osiguravajuće kompanije koje zastupaju pacijente sa transplantacijom.

Volfman je otvoreno reklamirao zaobilaženje lista čekanja za očajne ljude kojima je bila potrebna transplantacija bubrega, srca ili jetre.

On je uživao u glamuroznom životu sa svojim suprugom, a klijente su skupljali iz SAD, Kanade, Izraela i Nemačke.