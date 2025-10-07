On je izjavio za Njujork tajms da je juče bio u prirodi ;na severozapadu SAD dok su organizatori Nobelove nagrade, mediji i prijatelji uzalud pokušavali da dopru do njega.

Konačno je saznao da je osvojio najprestižniju nagradu zahvaljujući svojoj supruzi sa kojom je planinario. Njen telefon je bio pun poruka što je videla tek kada je ponovo došla do signala.

Njujork tajms je preneo da je Fred Ramsdel tada pokušao da pozove generalnog sekretara Nobelovog komiteta Tomasa Perlmana, ;ali je već bilo suviše kasno uveče u Švedskoj, te su razgovarali tek danas pre podne.

Meri E. Brankou, Fred Ramsdel i Šimon Sakaguči dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu, za otkrića o "perifernoj imunotoleranciji", saopštio je juče Institut Karolinska u Stokholmu.

"Periferna imunotolerancija" je mehanizam kojim organizam "pazi" da se imuni sistem ne poremeti i napadne sopstvena tkiva umesto strane napadače, čime se sprečavaju autoimune bolesti i alergije.

Ramsdel (64) je naučni savetnik za firmu "Sonoma Bioterapjutiks" u San Francisku koja je ;obavestila Frans pres da on "uživa u životu" na tronedeljnom planinarenju "bez mreže" sa supugom u planinama saveznih država Ajdaho, Vajoming i Montana.

On je rekao za Njujork tajms da pokušava da provede što više vremena u planini, a da je zahvalan i počastvovan nagradom i jedva čeka da je podeli sa kolegama.

Pored diploma i zlatnih medalja oni dobijaju ček od 11 miliona švedskih kruna (oko milon evra) koje će podeliti.