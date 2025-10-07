Slušaj vest

Jedan od najmračnijih dana novije istorije je 7. oktobar, dan kada je pre dve godine Hamas izvršio teroristički napad na Izrael, u kojem je stradalo 1.200 ljudi i zarobljeno više od 250 talaca. Izrael je zatim započeo svoju odmazdu. Iako je Hamas obezglavljen, stradalo je i više od 65.000 Palestinaca. Komisija UN izglasa da je Izrael počinio genocid u Gazi.

Da li se nazire kraj stradanju između ove dve strane tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu, Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator, Vladimir Kljajić, politikolog i Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Aleksandar Nikolić tokom svog uključenja u emisiju govorio je o tome kako protiče ovaj komemorativan dan u Izraelu.

- Dan je autentične organizacije, pre svega mislim na udruženja porodica stradalih i kidnapovanih talaca. Preduzete su najviše mere predostoržnosti, ali je i danas bilo oglašavanja sirena. Nalazimo se u mešanom osećanju tokom ovog dana koji je duboko urezan u duh ovdašnjeg naroda - kaže Nikolić.

Podsetio je na 7. oktobar 2023. godine, iznoseći statistiku.

- Tog 7. oktobra ubijeno je 1.164 ljudi, tu su bile uključene bebe, deca, žene, starije osobe, a među njima je bilo 329 vojnika, 58 policajaca, bilo je i stranih državljana, 251 kidnapovani talac, 146 je kasnije oslobođeno, odnosno razmenjeno, 56 tela je pronađeno, a 48 je još uvek oteto, među njima se nalazi 20 u životu, a nama je naravno od prevashodnog fokusa Alon Ohel, koji je i naš državljanin, a iza koga stoji porodica.

Nikolić kaže da se nalazi u okruženju u kojem niko nije pošteđen.

- U našem okruženju nema onog koji nema nekoga ko je stradao tog dana. Imao sam priliku da službeno boravim u jednom od poharanih kibuca, mislim na kibuc gde je održan muzički festival, a još uvek su se sušile lokve krvi i težak miris. Neće biti preterivanja da se kaže, ovde se vreme meri do 7. i od 7. okobra 2023. godine.

Govorio je o potencijalnom učešću Hamasa u palestinskoj upravi.

- Ovde se radi o mnogo dubljim pitanjima, između ostalog i ko bi bio oslobođen od strane Izraela. Mislim da je od posebne težine perspektiva platforme sačinjavanja buduće vlasti od strane palestinske uprave, da li bi u bilo kakvom formatu Hamas mogao u njoj da učestvuje.

O poslednjim informacijama o stanju Alona Ohela rekao je da su ključna dva elementa.

- Brojka onih koji se drže u životu je neuporedivo niža, pretpostavka je da ih je samo 20. Kada govorimo o Alonu, od suštinskog značaja su dva elementa sumiranja trenutnog stanja. Mislim na poslednje video zapise, ipak su znak života, kao i svedočanstvo saputnika koji je poslednji bio u kontaktu sa njim. Eksperti oftalmolozi su došli do zaključka da Alon više ne vidi na desno oko, zbog toga je hitno potrebno krenuti sa njegovom rehabilitacijom. Stanje izgladnjivanosti je ovog puta izgledalo malo lakše. Iluzorno je govoriti da ga posete predstavnici međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i da primi bilo kakvu medicinsku zaštitu.

1/7 Vidi galeriju Alon Ohel Foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs