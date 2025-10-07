Slušaj vest

Navršilo se dve godine od početka jednog od najsnažnijih sukoba na Bliskom istoku, nastalog nakon napada Hamasa na Izrael, a koji se proširio i na ostatak regiona. Izrael i Hamas su juče započeli indirektne pregovore u Egiptu, izazvane izjavom Benjamina Netanjahua, da bi oslobađanje talaca moglo biti objavljeno ove nedelje.

U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorilo se o posledicama, žrtvama i glavnim akterima, ali i o tome da li se ovaj sukob može okončati Trampovim mirovnim planom, a gosti su bili Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu, Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator, Vladimir Kljajić, politikolog, Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja i Saša Pešić, predsednik udruženja “Svi Srbi u Parizu”.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Tasić: Izraelci nisu iskoristili svoj pun vojni kapacitet

Tasić se prisetila početka sukoba 7. oktobra 2023. godine.

- Istog trenutka kada sam videla šta se dešava pomislila sam da je neka šala. Napasti Izrael na taj način je samoubstvo. Istog momenta samo sam rekla jednu stvar, "Teško njima". Nije me iznenadilo ni što ovoliko dugo traje.

Govorila je o snazi izraelske vojske za koju kaže da nije u potpunosti upotrebljena.

- Ne mogu da kažem da li je prekoračena samoodbrana. Izraelska vojska kaže da nema toliko mrtvih palestinaca, a Hamas ne može sam da broji civilne žrtve. Za Hamas je svaka žrtva strategija. Da je Izrael hteo da prekorači silu, ne ide brojanje tako u tim situacijama. Prekoračenje sile bi bilo da je Izrael uzeo delić svoje vojne moći, bilo bi im potrebno jedno popodne da sravne Gazu sa zemljom, ali nisu to činili ni zbog svojih talaca, ali ni zbog civilnih žrtava.

Foto: Kurir Televizija

Proboj izraelske sigurnosne ograde

Tasić je opisala kako je izgledao proboj izraelske sigurnosne ograde od strane Hamasa.

- Oni koji su odogovrni ključni su u tom ratu. Neće da menjanju te ljude dok je rat. Izraelci su bili gordi, pomislili su da su zaista toliko superiorni, i službe i tehnika, ali i jesu. Taj zid koji je izgrađen koštao je 3,5 milijardi evra, on je potpuno pametan zid, reaguje na sve, na seizmičku aktivnost, na bube, ako je ne znam šta, znaju sve - započela je Tasić.

Iznela je i detalje o funkcijama, a potom i o samom krvavom piru.

- Ukopan je u zemlju mnogo više nego gore. Imao je kamere, mitraljeze, snajpere, ali je sve reagovalo na osnovu takvih upozorenja. Šta je Hamas uradio? Pobedio je, odnosno uspeo je tog dana da prodre sredstvima iz iz paleolita, neolita. Imali su paraglajdere koji nisu bili nešto vrhunski profesionalni, sami su ih napravili. Izraelci su pomislili da oni tamo nešto lete, lepo vreme u Izraelu i nisu reagovali. Oni su gađali kamere i neuralgične tačke tog zida se onesposobili i kad su krenuli da ruše delove zida kroz koje su prolazili, prosto ništa više na kamerama nije moglo da se vidi i nije moglo da se zna da li su sad oni koji to probijaju ljudi ili je zemljotres. Taj krvavi pir je trajao satima, jer u blizini nema vojne baze prave koja je mogla odmah da se uključi.

KAKO JE IZGLEDAO KRVAVI PROBOJ IZRAELSKE SIGURNOSNE OGRADE? Skoro nepobediva, Hamas tiho krenuo na uložene milijarde, a onda propust Izraela koji je koštao sve! Izvor: Kurir televizija

Ideja priznanja palestinske države

Perišić je podsetio da Izrael gubi međunarodnu podršku, te je postavio pitanje zašto baš u ovom trenutku?

- Insistira se da Hamas nikad više ne može da preuzme bilo kakvo vršenje vlasti u tom području, a mnogo veći problem je ideologija koja nesumnjivo postoji u tom području i protiv koje je jako teško boriti se. Mislim da će doći do radikalizacije sa obe strane. Ovo nije samo sukob između izraelske vojske i Hamasa, otvoreni su i mnogi drugi sukobi. Vidimo kroz politiku različitih država želju da se prizna palestinska država, a pitanje je zašto tek u ovom trenutku - rekao je on i dodao:

- Ta ideja može dodatno da prouzrokuje sukob, onda palestinska zajednica može da smatra da je nikada bliže stvaranju nezavisne države i nastavi sa stvaranjem sukoba.

Foto: Kurir Televizija

Klajić je takođe govorio o priznanju palestinske države.

- Priznavanje države menja narativ. Izrael gubi međunarodnu podršku. Evidentno je da postoji glad kao jedan od velikih problema u pojasu Gaze, to ne mora da se montira i zbog toga se javlja pritisak od strane međunarodne zajednice da ova vojna akcija mora da se završi makar primirjem. Postoji iscrpljivanje i zamor društva, sigurno imaju pritisak unutrašnje populacije, da morate dati rešenje nakon dve godine rata.

O trenutnim okolnostima i potencijalnim primirjem, rekao je da je Hamas taj koji se nalazu u nezavidnoj situaciji.

- Obe strane će morati da dokažu da će poštovati mir. Loša je politička situacija u ovom trenutku za Hamas, imajući u vidu da je Iran neutralisan da finansijski može da im pomogne. U tim političkim okolnostima, Hamas je izolovan i oslabljen, ali ako prepusti taoce koje drži gubi mogućnosti za bilo koje dalje pregovaranje. Zašto bi se Izrael zadovoljio da ne nastavi sa potpunim uništenjem Hamasa?

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs