Peruanski biskup optužen da je imao 17 tajnih ljubavnica podneo je ostavku nakon što ga je navodno razotkrila njegova čistačica.

Siro Kispe Lopez (51), biskup Hulija u Peruu, podneo je ostavku na svoju prestižnu funkciju nakon istrage Vatikana koja je otkrila da su se neke od žena skoro fizički potukle nakon što su saznale istinu.

- Časnica koja je bila jedna od Kispeovih ljubavnica bila je ljubomorna na advokata sa kojim se biskup takođe viđao i slala je informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici koja se potukla sa advokaticom. Bila je to prava sapunica, ali je takođe otkrila i zloupotrebu moći - rekla je peruanska novinarka Paola Ugaz za britanski "Tajms". 

Otkrila ga čistačica!

Kako dodaje novinarka, mnoge od 17 žena su bile previše uplašene njega da bi istupile i rekle istinu. 

Kaže se da je Lopez uhvaćen nakon što je slučajno poslao fotografije i video zapise namenjene svojim ljubavnicama svojoj čistačici, koja je brzo podnela žalbu Katoličkoj crkvi.

Vatikan je navodno pretražio prljave glasovne beleške, fotografije i video zapise koje je Lopez slao svojim 17 ljubavnicama.

Ali osramoćeni sveštenik je porekao optužbe, opisujući ih kao kampanju klevete koju sprovode "mračne ruke". Lopez je takođe navodno pod istragom Vatikana zbog navodne pronevere crkvenih sredstava.

Podneo ostavku

Navodno je optužen za uklanjanje stolica sa crkvene imovine kako bi ih koristio u lancu restorana piletine u kojem je imao finansijski interes.

Vatikan je prihvatio Lopezovu ostavku početkom prošlog meseca, više od 20 godina pre nego što biskupi obično odlaze u penziju sa 75 godina.

Kurir.rs/Dejli mejl

