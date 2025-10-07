Jedna osoba je u teškom stanju, saopštila je španska policija, a četiri se vode kao nestale.

Hitne službe su koristile dronove i pse tragače kako bi proverile da li ima još ljudi zarobljenih unutar zgrade.

Video snimci koje su objavile službe za hitne slučajeve prikazuju nekoliko kola hitne pomoći i vatrogasnih vozila ispred zgrade u blizini opere i kraljevske palate.

Zgradu je u hotel preuredio investitor Rehbilit, prema informacijama na njihovom veb-sajtu.

Hitne službe su saopštile da su među povređenima građevinski radnici, od kojih je jedan hospitalizovan zbog preloma noge.

Vatrogasci su naveli da se "više spratova" petospratne zgrade urušilo ka unutra, budući da se šut nije prosuo na ulicu.

"Radnici su nam rekli da su im kolege nestale", izjavila je portparolka hitnih službi Beatriz Martin.

"Još ne znamo da li su radili unutar zgrade u trenutku urušavanja. Moguće je da su jedan ili dvojica u tom trenutku bili negde drugde."

Svedoci i prolaznici prijavili su da su čuli snažnu eksploziju i videli gust dim.

"Zvučalo je kao bomba", rekao je zaposleni u obližnjoj pekari za španskog emitera RTVE.

"Odjednom ništa nisi mogao da vidiš", dodao je lokalni barmen.