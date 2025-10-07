Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nije odustao od želje za Grenlandom zauvek, izjavila je danas danska premijerka Mete Frederiksen i dodala da danska i Grenland ne mogu sebi da priušte da odahnu.

Ona je u danskom parlamentu rekla da oko 60.000 stanovnika Grenlanda i dalje živi u strahu da ih SAD ne preuzme, prenosi Politiko.

"Tramp je možda za sada zaboravio na Grenland, ali će se vratiti na to pitanje", rekla je Frederiksen.

Pojašnjava da u poslednjih nekoliko meseci Tramp gotovo da uopšte nije javno komentarisao Grenland, jer se čini da mu je pažnja preusmerena na druge teme, ali da je ta pauza samo privremena.

"Za sada deluje daleko. Možda postoji osećaj da možemo da odahnemo. Moj je stav da ne možemo. Zamislite kako je živeti u jednom od malih naselja duž obale, kada je najmoćnija svetska supersila govorila o vama kao o nečemu što može da se kupi, kao o nečemu što može da se poseduje, kao o nečemu što mora da se ima", rekla je Frederiksen.

Ona je naglasila da bez obzira na sve, Danska podržava Grenland u odlučivanju o sopstvenoj budućnosti.

"I nećemo biti uplašeni niti zastrašeni da učinimo nešto što je očigledno pogrešno", dodala je Frederiksen.

Kako ističe Politiko, Tramp je ranije bio opsednut ovim arktičkim ostrvom, danskom teritorijom koja ima samoupravu i bogata je rezervama retkih zemnih metala i nije isključivao mogućnost da pošalje trupe ili upotrebi ekonomski pritisak da bi ga osvojio.