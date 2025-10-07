Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ironično je prokomentarisao da je logično da će Kijev, pošto dobije "tomahavke", njima napasti Pariz, Berlin i Varšavu.

"Tramp planira da ide Bajdenovim putem do Nobelove nagrade. Na pitanje o isporuci banderovcima raketa 'tomahavk', on je bukvalno lupio sledeće:

'Odlučio sam da ih isporučim, ali prvo želim da znam šta će sa njima uraditi (!)'. Pa, jasno je šta će: udariće na Pariz, Berlin i Varšavu. Čak bi i predsedniku SAD to trebalo da bude jasno...", napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Podsetimo, Tramp i Medvedev su se upustili u javnu debatu na društvenim mrežama nakon što je američki lider 28. jula objavio da skraćuje rok od 50 dana koji je postavio za prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

Medvedev je tada poručio šefu Bele kuće da je svaki novi ultimatum pretnja i korak ka ratu sa njegovom sopstvenom zemljom.

Kurir.rs/Agencije

BONUS VIDEO: