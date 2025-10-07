Poljski i baltički zvaničnici burno su reagovali na izjavu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je rekla da su ove zemlje odgovorne za početak rata u Ukrajini.

U intervjuu za mađarski opozicioni medij "Partizan", Merkel je rekla da su Poljska i baltičke države odbile da dozvole direktne razgovore između nje, ruskog predsednika Vladimira Putina i francuskog lidera Emanuela Makrona.

Merkel: Napustila sam funkciju, a onda je počela Putinova agresija

- U junu 2021. osećala sam da Putin više ne shvata sporazum iz Minska ozbiljno. I zato sam želela novi format u kojem mi, kao Evropska unija, možemo direktno da razgovaramo sa Putinom - rekla je Merkel.

Na sastanku Evropskog saveta u junu 2021. godine, Merkel i Makron predložili su direktne pregovore kao odgovor na gomilanje ruskih snaga u blizini ukrajinske granice. Ali koalicija istočnoevropskih zemalja, uključujući Poljsku, usprotivila se toj ideji.

- Neki nisu podržali moju ideju. To su uglavnom bile baltičke države, ali i Poljska je bila protiv. Ove zemlje su se plašile da nećemo imati zajedničku politiku prema Rusiji. U svakom slučaju, pregovori nisu održani. Ja sam napustila funkciju, a onda je počela Putinova agresija - rekla je Merkel.

Bivši premijer Letonije: Drago mi je što Merc ne deli njene stavove

U direktnoj suprotnosti sa Merkel, bivši letonski premijer Krišjanis Karišiš rekao je da u to vreme mnoge zemlje nisu razumele Rusiju, "uključujući Nemačku i samu kancelarku".

Foto: EPA / Kremlin pool

Stalno sam joj govorio da se Putin ne može tretirati "sa dobrom verom", ali ona je verovala da baltičke države nisu u pravu. Bio sam svestan njenih stavova, ali sam zapanjen što nakon svega što se dogodilo u Ukrajini, ona i dalje tako razmišlja. Putin se ponaša onako kako se ponaša, a jedine opcije za Zapad su ili da se pokori ili da se odupre. Iznenađujuće je da je kancelarka rekla ovako nešto danas, kada bi svima trebalo da bude jasno šta je režim Rusije. Drago mi je da novi nemački kancelar Fridrih Merc ne deli njene stavove - naglasio je on.

Reakcije i u Poljskoj

Komentari Merkelove izazvali su lavinu reakcija u Poljskoj, posebno desničarskih političara.

- Angela Merkel je svojim nepromišljenim intervjuom dokazala da je među najštetnijim nemačkim političarima za Evropu - naveo je bivši poljski premijer Mateuš Moravjecki.

Foto: MIGUEL A. LOPES/LUSA

Poljski poslanik PiS-a Valdemar Buda rekao je: "Kada Merkel kaže da je želela ponovo da postigne dogovor sa Putinom, to bi verovatno dovelo do podele Ukrajine! Ona ne razume da su oni izazvali rat poslujući sa Putinom!"

Bivši poljski ambasador u SAD krivi medije

Istovremeno, Marek Magierovski, bivši poljski ambasador u Sjedinjenim Državama, optužio je medije da iskrivljuju reči Angele Merkel.

- Bivša kancelarka samo kaže da se baltičke države i Poljska nisu složile sa novim formatom pregovora EU sa Rusijom. Od te izjave do formulacije da je "Poljska odgovorna za Putinov rat' prilično je dug put - tvrdi on.

Međutim, Magierovski je njen politički mandat nazvao "jednom velikom katastrofom za Nemačku i Evropu".

Odobrenje iz Rusije

Izjave Angele Merkel su zaista privukle veliku pažnju i u Rusiji – i dočekane su sa odobravanjem. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je prokomentarisao: „Može se zamisliti da je gospođa Merkel zapravo u pravu u tom pogledu.“ EU je, rekao je, „nažalost talac fanatične politike baltičkih država i Varšave“ u pitanjima spoljne politike.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Ruska Duma je saopštila da Poljska i baltičke države čine sve što mogu da „isprovociraju“ sukobe.

Prokremljski politikolog Sergej Markov „proslavio“ je trenutak izjave Angele Merkel objavom na svom Telegram kanalu. „Merkel zna i razume da se u Evropi trend sukoba sa Rusijom pomerio ka želji za mirom sa Rusijom“, tvrdio je Markov.