Odlazeći francuski premijer Sebastijan Lekornu započinje dvodnevne poslednje pregovore sa predstavnicima političkih stranaka kako bi pokušao da pronađe izlaz iz krize, dan pošto je, nepuna 24 sata po sastavljanju kabineta, predao ostavku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, prenosi Rojters.

Makron je posle toga, zadužio Lekornija da održi pregovore i pokuša da nađe rešenje. Francuski ustav omogućava Makronu da ponovo imenuje Lekornija za premijera, ukoliko to želi. Makron je Lekorniju dao rok od 48 sati.

Političari različitih partija izrazili su zbunjenost zbog predsednikovih poteza, ali neki smatraju da je Lekornijev novi zadatak samo pokušaj da se kupi više vremena skoro mesec dana nakon imenovanja odlazećeg premijera.

Nije bilo odmah jasno kakav će biti obim Lekornijevih odgovornosti tokom ovih razgovora.

"Kao i mnogi Francuzi, više ne razumem predsednikove odluke", rekao je Gabrijel Atal, centristički poslanik i bivši premijer u Makronovoj administraciji.

Lekorni je podneo svoju i ostavku svoje vlade u ponedeljak ujutru, nakon što su njegovu vladu, objavljenu u nedelju uveče, odbacili saveznici i protivnici. Njegova vlada je bila najkraće trajna administracija u modernoj francuskoj istoriji.