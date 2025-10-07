Slušaj vest

Iirael je više puta odbio zahtev za premeštanje inkubatora iz evakuisane bolnice u severnom delu Gaze, rekao je zvaničnik agencije UN za decu, što dodatno opterećuje već prepune bolnice u južnom delu Pojasa Gaze, gde novorođenčad sada dele maske za kiseonik jedna sa drugom.

Izraelska blokada bolnica

Dvogodišnji rat između Izraela i Hamasa ostavio je trudnice pod sve većim stresom i neuhranjenošću, što je dovelo do porasta broja prevremeno rođenih i neuhranjenih beba, koje sada čine petinu svih novorođenčadi u Pojasu Gaze, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Tokom proteklog meseca, izraelska ofanziva na grad Gazu u severnom pojasu zatvorila je bolnice u tom području, što je dodatno opteretilo već prepune bolnice na jugu koje još uvek rade.

Džejms Elder, portparol UNICEF-a, kaže da majke i bebe stoje duž hodnika bolnice Naser u južnom delu Pojasa Gaze, a prevremeno rođene bebe moraju da dele maske za kiseonik i krevete. Tokom ovog perioda, vitalna pedijatrijska oprema je bila zaglavljena u bolnicama na severu koje su evakuisane.

„Pokušavali smo da vratimo inkubatore iz bolnice na severu koja je evakuisana, i četiri pokušaja da dobijemo čak i te inkubatore su odbijena“, rekao je on Rojtersu putem video-linka iz Gaze, misleći na zalihe koje su sada zaglavljene u oštećenoj Dečjoj bolnici Al-Rantisi u gradu Gazi.

Majčin očaj

Tokom tog vremena, u bolnici na jugu koju je Elder posetio, „u jednoj od pedijatrijskih soba bile su tri bebe i tri majke na jednom krevetu, sa jednim izvorom kiseonika, a majke su rotirale kiseonik 20 minuta za svako dete“, rekao je. „To je nivo očaja sa kojim se majke sada suočavaju“.

Izraelski COGAT, grana vojske koja nadgleda tokove pomoći, još nije odgovorila na zahtev za komentar o izjavama UNICEF-a. Izrael kaže da je posvećen dostavljanju pomoći u Gazu, ali da je mora kontrolisati kako bi sprečio da je ukrade Hamas, koji ga krivi za krizu.

Kancelarija UN za humanitarna pitanja saopštila je u utorak da je Izrael odbio ili sprečio 45 odsto od 8.000 zatraženih humanitarnih misija u Gazi od 7. oktobra 2023. godine.

UNICEF je pozvao na evakuaciju bolesnih i prevremeno rođenih beba koje su ostale u bolnicama na severu Gaze. SZO je prošle nedelje prebacila troje njih u bolnicu dalje na jugu u enklavi, ali je saopštila da je jedno već preminulo pre nego što je misija sprovedena. Samo 14 od 36 bolnica u Gazi trenutno je bar delimično funkcionalno, prema podacima SZO.