Američki predsednik Donald Tramp našalio se danas na račun ideje o spajanju Kanade i Sjedinjenih Američkih Država tokom sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Beloj kući.

Karni je počeo da govori: "...i najvažnija stvar...", na šta ga je Tramp prekinuo rekavši: "spajanje Kanade i Sjedinjenih Američkih Država", što je izazvalo smeh u prostoriji, prenosi NBC news.

"Nisam na to mislio", odgovorio je Karni na Trampovu opasku.

Tramp je rekao da će razgovarati sa kanadskim premijerom o visini carinskih stopa.

Donald Tramp i Mark Karni Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

"Ne volimo da se nadmećemo. Postoji prirodni poslovni sukob između dve zemlje. Amerikanci ne žele vozila proizvedena u Kanadi. Želimo da Kanada napreduje, ali postoji granica i mi to želimo", poručio je on.

Kako je preneo Rojters, Tramp je kazao da će Kanada biti zadovoljna carinama i da će SAD tretirati Kanadu pravedno.

"Sporazum sa Kanadom će biti sveobuhvatan", naglasio je Tramp.

On je rekao ovinarima u Ovalnom kabinetu tokom razgovora sa kanadskim premijerom, da SAD usko sarađuju sa Kanadom na sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola.