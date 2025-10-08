Slušaj vest

Turska delegacija koju predvodi šef Turske obaveštajne službe (MIT) Ibrahim Kalin učestvovaće danas u pregovorima u Egiptu sa ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, javila je večeras turska agencija Anadolija.

"Prioritetna pitanja razgovora koji će biti održani u Šarm el Šeiku uključivaće uspostavljanje prekida vatre u Gazi, razmenu zatvorenika i isporuku humanitarne pomoći", prenela je Anadolija.

Prema agenciji, pozivajući se na bezbednosne izvore, direktor MIT-a je pre pregovora vodio bilateralne razgovore sa američkim, egipatskim, katarskim i Hamasovim (palestinskim) zvaničnicima.

"Indirektni pregovarački proces, u kojem je Turska učestvovala, počeo je u Egiptu nakon razgovora održanih u Dohi prošle nedelje", dodala je Anadolija.

Ankara je poslala delegaciju koju je predvodio Kalin u Dohu.

Turska ima dugogodišnje bliske odnose sa palestinskim islamističkim pokretom, i odbija da ga označi kao "teroristički" dok redovno prima predstavnike političkog krila Hamasa.

Američka delegacija koju predvodi Stiv Vitkof takođe bi trebalo da se u sredu pridruži indirektnim pregovorima između Izraela i Hamasa o prekidu vatre u Gazi posle dve godine rata na palestinskoj teritoriji u kojem je poginulo više od 65.000 ljudi, prema podacima ministarstva zdravlja Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

