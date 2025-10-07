Odluke donete u februaru 2022, godine, bile su ispravne i pravovremene, istakao je Putin.
Ruski predsednik u poseti Severozapadnom federalnom okrugu
PUTIN O RUSKIM USPESIMA NA FRONTU: "Ove godine oslobodili smo 5.000 kvadratnih kilometara i 219 naselja"
Strateška inicijativa na frontu u zoni Specijalne vojne operacije u potpunosti pripada Rusiji.
- Ruske snage oslobodile su tokom ove godine pet hiljada kvadratnih kilometara i 219 naselja - izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Odluke donete u februaru 2022, godine, bile su ispravne i pravovremene, istakao je Putin tokom posete Severozapadnom federalnom okrugu.
Ruski predsednik zahvalio je ljudstvu na frontu za ispoljenu hrabrost i junaštvo.
Kurir.rs/Agencije
