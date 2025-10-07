Slušaj vest

Strateška inicijativa na frontu u zoni Specijalne vojne operacije u potpunosti pripada Rusiji.

- Ruske snage oslobodile su tokom ove godine pet hiljada kvadratnih kilometara i 219 naselja - izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Odluke donete u februaru 2022, godine, bile su ispravne i pravovremene, istakao je Putin tokom posete Severozapadnom federalnom okrugu.

Ruski predsednik zahvalio je ljudstvu na frontu za ispoljenu hrabrost i junaštvo.

