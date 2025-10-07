Pregovori u Šarm el Šeiku u prisustvu Katara i uz posredovanje Egipta

Drugi dan pregovora Izraela i Hamasa u Šarm el Šeiku, usmerenih na okončanje rata u Gazi, završen je u utorak bez vidljivog napretka, prema egipatskim izvorima, dok je američki predsednik Donald Tramp u Vašingtonu rekao da postoji „realna perspektiva“ za mirovni sporazum.

Pregovori se vode u prisustvu Katara i uz posredovanje Egipta.

Visoki egipatski bezbednosni zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je novinskoj agenciji DPA da je „situacija nepromenjena u odnosu na prvi dan“, a i izraelska i delegacija Hamasa čvrsto ostaju pri svojim stavovima.

Neslaganja oko uslova prekida vatre

Iako su Izrael i Hamas podržali opšte principe plana od 21 tačke američkog predsednika Donalda Trampa, prema kojem bi se borbe obustavile, taoci bi bili oslobođeni, a pomoć bi tekla u Gazu, i dalje postoje sporovi između dve strane.

Izvor tvrdi da delegacija Hamasa i dalje zahteva čvrste garancije da Izrael neće nastaviti vojne operacije pošto taoci budu oslobođeni, insistirajući da rat mora biti potpuno prekinut pre bilo kakve razmene.

Prema izraelskoj televiziji Al Kahera njuz, na spisku zatvorenika čije oslobađanje traži Hamas nalaze se visoke ličnosti poput Marvana Bargutija.

Hamas je takođe pozvao na razjašnjenje mehanizama i procedura potrebnih za sprovođenje Trampovog mirovnog plana, uključujući garancije da se Izrael neće vratiti agresiji protiv Gaze.

Egipatski izvor je dodao da je izraelska delegacija do sada odbila da razgovara o zaustavljanju rata pre razmene.

Očekuje se američko učešće

Egipatski zvaničnik je objavio da se očekuje da će se američka delegacija, koju predvodi Stiven Vitkof, pridružiti pregovorima u sredu.

Posrednici se nadaju da će američko učešće pomoći u vršenju pritiska na izraelsku stranu da pokaže fleksibilnost po pitanju spornih tačaka - posebno po pitanju zahteva za garancijama da rat neće biti ponovo pokrenut nakon što taoci budu oslobođeni.

Tramp je u utorak u Vašingtonu izrazio uverenje da postoji „realna šansa“ za postizanje mirovnog sporazuma za Gazu.

Američki predsednik je predložio plan od 21 tačke za okončanje sukoba, koji je pokrenut pre tačno dve godine napadom Hamasa, najsmrtonosnijim u istoriji Izraela.