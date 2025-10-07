Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp obećao je danas američku podršku za bezbednosne garancije za okupiranu Pojas Gaze i izrazio uverenje da je dogovor o preostalim izraelskim taocima koje u toj enklavi drži palestinska grupa Hamas pri kraju.

Tramp u razgovoru sa novinarima u Ovalnoj kancelariji pred početak razgovora sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, rekao da misli da postoji mogućnost da mir na Bliskom istoku bude postignut, prenosi Rojters.

"Veoma smo blizu postizanja dogovora o Bliskom istoku koji će doneti mir u taj region nakon svih ovih godina", rekao je on.

U međuvremenu, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner putuju u Egipat da se pridruže pregovorima Izraela i Hamasa preko posrednika.

Oglasio se Hamas

Visoki zvaničnik palestinskog militantnog pokreta Hamas izjavio je danas da je završeni razgovori tokom drugog dana pregovora u Egiptu između posrednika i delegacije tog pokreta o planu za okončanje rata u Pojasu Gaze američkog predsednika Donalda Trampa.

Zvaničnik Hamasa, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Al Džaziru, kazao je da su se pregovori tokom drugog dana u Šarm el Šeiku fokusirali na mape povlačenja izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i zakazivanje oslobađanja talaca.

On je naveo da je delegacija Hamasa zahtevala povezivanje faza oslobađanja izraelskih talaca sa povlačenjem izraelske vojske i da se oslobađanje poslednjeg izraelskog taoca mora poklopiti sa konačnim povlačenjem izraelskih snaga. Delegacija Hamasa je na pregovorima naglasila potrebu za dobijanjem međunarodnih garancija za konačni prekid vatre u Pojasu Gaze i za povlačenje svih izraelskih vojnika sa te teritorije.

