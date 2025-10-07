Slušaj vest

Mjanmarska vojska bombardovala je u ponedeljak gomilu okupljenu na budističkom Festivalu svetlosti i demonstracijama protiv vojne hunte, gde je stradalo više od 40 ljudi, uključujući decu, izjavili su danas članovi organizacionog odbora i očevici.

Sa svoje strane, nevladina organizacija za ljudska prava Amnesti internešenel saopštila je, pozivajući se na očevice, da je napadu poginulo 17 do 20 ljudi.

Hiljade ljudi okupilo se u ponedeljak uveče u Čaung Uu (centralni deo Mjanmara) na ovom festivalu, koji označava kraj budističkog posta.

Vojska je bombardovala demonstrante, koristeći motorni paraglajder za napad, rekao je za AFP neimenovani član odbora organizacije festivala.

Prema navodima tog člana, gomila se okupila zbog proslave, a takođe i da protestuje protiv vladajuće hunte kada su oko 19.00 počela bombardovanja, u kojima je poginulo više od 40 ljudi, a povređeno 80.

"Organizacioni komitet je upozorio ljude, a trećina gomile ljudi je uspela da pobegne. Međutim, motorni paraglajder je preleteo gomilu i bacio dve bombe na središte okupljanja", dodao je taj član navodeći da su danas neke žrtve sahranjene i da se još prikupljaju posmrtni ostaci nekih žrtava.

Jedan očevidac je potvrdio broj od 40 žrtava. Prema njegovim rečima, ljudi su pokušali da pobegnu kada su shvatili da motorni paraglajder leti iznad njih.

On je rekao da je danas prisustvovao sahranama devetoro svojih prijatelja.

Lokalni mediji su takođe preneli da je ubijeno oko 40 ljudi.