Rumunske vlasti su odlučile da sutra ostanu zatvorene stotine škola u glavnom gradu, na jugu i jugoistoku zemlje, gde je proglašen "Crveni meteo-alarm" zbog veoma obilnih padavina koje se očekuju od večeras.

„Padavine bi mogle dostići 80-100 litara po kvadratnom metru, u nekim područjima i 120-140 litara“, upozorilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine, savetujući stanovništvo da ne putuje tokom uzbune.

Neka naselja u dolinama pripremaju vreće s peskom da bi se improvizovanim nasipima sprečile poplave. Na severoistoku Rumunije su letos u poplavama poginule tri osobe.

Prošle nedelje su četiri osobe poginule u susednoj Bugarskoj tokom obilne kiše u priobalju Crnog mora.