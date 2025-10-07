Isak Hercog obeležio je drugu godišnjicu napada Hamasa na Izrael

Izraelski predsednik Isak Hercog obeležio je drugu godišnjicu napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, nazvavši ga danom kada je „duša Izraela bila rastrgnuta“.

U poruci objavljenoj na Xu, Hercog je rekao: „Iz dubina tuge crpimo snagu; iz pepela tragedije obnavljamo“.

Opisao je istoriju Izraela kao istoriju otpornosti, naroda „koji nikada neće odustati, nikada neće popustiti i nikada neće prestati da veruje da će svetlost pobediti tamu“.

Izraelski predsednik: Talas antisemitizma zahvatio je svet

Govoreći o 48 talaca koje Hamas još uvek drži u Gazi, Hercog je rekao: „Nećemo se smiriti, nećemo ćutati dok svih 48 talaca ne bude kod kuće.“

Hercog je takođe osudio „plimni talas“ antisemitizma koji je zahvatio svet, ističući da Izrael stoji uz jevrejske zajednice širom sveta.

Gledajući unapred, izrazio je nadu da će „iz bola ovih godina proizaći nova era saradnje i zajedničkog prosperiteta“.

Zahvalio se međunarodnim partnerima i saveznicima Izraela na njihovim porukama solidarnosti povodom godišnjice, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, kome je pripisao „neverovatne napore“ da vrati taoce kući i promoviše mir na Bliskom istoku.