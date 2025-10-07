Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas na drugu godišnjicu napada Hamasa, da će Izrael nastaviti da deluje na svaki način kako bi vratio sve taoce - i žive i one koji su ubijeni.

"Naši krvožedni neprijatelji su nas snažno udarili, ali nas nisu slomili. Ubrzo su otkrili ogromnu snagu naroda Izraela. Naši vojnici i komandanti uzvraćaju udarac punom snagom onima koji nam žele zlo, na svakom frontu, blizu i daleko. Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, Izrael je slomio iransku osovinu.

"Zajedno smo promenili lice Bliskog istoka, zajedno ćemo garantovati večnost Izraela", dodao je on.

Izrael u danima istorijske odluke

Sa intenzivnim razgovorima o potencijalnom oslobađanju talaca i sporazumu o prekidu vatre koji se vode u Egiptu, Netanjahu kaže da je Izrael "u danima istorijske odluke" i da će nastaviti da deluje kako bi postigao sve ciljeve rata - povratak svih talaca, eliminaciju vlasti Hamasa i osiguranje da Gaza nikada više ne predstavlja pretnju Izraelu.

"Moja supruga i ja klanjamo glave u znak secanja na naše pale, čiji ce lik zauvek biti urezan u naša srca. S ljubavlju grlimo ožalošćene porodice, želimo potpun oporavak ranjenima u telu i duši", zaključio je premijer Izraela.