Za samo nekoliko sati u ponedeljak 6. oktobra, Francuzi su bili svedoci ostavke premijera Sebastijana Lekornija, imenovanog dvadeset sedam dana ranije i činjenice da predsednik Emanuel Makron traži od njega da ostane još četrdeset osam sati kako bi "definisao platformu za akciju i stabilnost".

Lekoru je u očajničkom potezu pozvao sve partije na sastanak, ali je jedna od liderki ekstremne desnice - Marin Le Pen, već odbila poziv, a kriza u Francuskoj doživljava svoj vrhunac.

Le Pen i Bardela odbili sastanak, levica u raspadu

Marin Le Pen i Žordan Bardela, lider ekstremno desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN), ekspresno su odbili poziv odlazećeg premijera Lekornija.

Bardela je danas izjavio da će najverovatnije biti kandidat za predsednika u slučaju prevremenih izbora, i pozvao "političku siročad" desnice da ga podrže.

Foto: Twitter video prtscr / Marine Le Pen

- Milioni Francuza veruju u ono što mi predstavljamo. Republikanska brana sada curi. Nije zabranjeno pomisliti da bi pojedini republikanski poslanici predložili savez mogućoj većini Republikanaca u kontekstu potencijalne kohabitacije koja bi usledila nakon raspada skupštine - rekao je on, prenosi Figaro.

Sa druge, strane, levicu u Francuskoj potresaju sukobi iznutra. Na sastanku su se okupile Ekološka stranka i Nepokorna Francuska, kao i druge levičarske partije, ali bez Socijalističke partije.

Makronizam se raspada, Francuska u grotlu

Francuska je sada, pod vođstvom Emanuela Makrona, zapala u haos i krizu iz koje će teško izaći u skorije vreme.

Tragična farsa? Dramatična komedija? Patetična predstava koja se odvija na najvišim nivoima vlasti mogla bi izmamiti osmeh na lice da ovaj dan nije još jedna demonstracija lošeg drugog mandata Emanuela Makrona. Još jednom bez premijera i bez budžetskog plana, sedeći na razbijenom „zajedničkom temelju“, predsednik Pete Republike se nalazi u velikoj krizi - piše u komentaru uredništva lista "Le Mond".

Prema oceni "Le Monda", ovo je močvara koju je sam Makron stvorio. Njegova odluka da raspusti skupštinu u junu 2024. godine gurnula je zemlju u trajnu nestabilnost. Od tada, Makron nikada nije zaista prihvatio ovu situaciju, preferirajući krhke saveze u odnosu na izgradnju kompromisa, od kojih bi ga neki primorali da odustane od dela svoje ekonomske politike.

Foto: Philippe Magoni/AP Pool

Držeći se klasičnog tumačenja ustava, iako je situacija izuzetna, Makron je dozvolio trojici premijera da manevrišu veoma uskim putem, osuđujući ih da obećavaju stvari koje nisu mogli da sprovedu.

"Predsednik je go"

Pragmatična, ali podeljena između dve linije, desnica je na neko vreme prihvatila da igra ovu igru. Ali promene poreske politike je levica smatrala preslabim. Kao rezultat toga, fitilji pregorevaju jedan za drugim, a "predsednik je go", navodi "Le Mond".

Ali Makron više nije jedini političar koji je odgovoran za aktuelnu situaciju. Lekorni je takođe bacio svetlo na ceo politički establišment i pokazao da nije sposoban da odgovori izazovu.

Ljuta što nije imenovana u Matinjon (francuski parlament), Socijalistička partija je odbila da napravi jasan izbor između direktne opozicije i učešća u mogućoj vladi. Olivije For, prvi sekretar Socijalističke partije, preti ukidanjem ili obustavom penzione reforme, što je crvena linije za mnoge makroniste.

Petnaest meseci je prošlo od parlamentarnih izbora, a političke stranke izgledaju opsednuto predsedničkim izborima 2027. godine, umesto da se fokusiraju na izgradnju kompromisa koji je neophodan u narednim mesecima, zaključuje "Le Mond".