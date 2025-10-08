Slušaj vest

Vlasti u nemačkom gradu Ašafenburgu u Donjoj Frankoniji, jednoj od sedam administrativnih jedinica nemačke države Bavarske, izdale su danas upozorenje na moguću intoksikaciju zatrovanim vazduhom pole akcidenta u lokalnom industrijskom postrojenju.

Prema podacima Savezne kancelarije za civilnu zaštitu, oslobođeni gasovi stvorili su žućkasti oblak gasa koji je potencijalno toksičan, prenosi dnevnik Bild.

"Toksični oblak se trenutno proširio i iznad susednog urbanog područja. Vlasti pozivaju stanovništvo da ostane u kućama, da uvede ljude spolja i da drži prozore i vrata zatvorena", navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.

Akcident se navodno dogodio u fabrici za cinkovanje nakon čega je izdato upozorenje na "ekstremnu opasnost" putem aplikacije KatWarn.

Na snimcima s društvenih mreža vidi se kako se širi narandžasti dim.

"Molimo vas da izbegavate ugroženo područje. Zatvorite prozore i vrata, isključite ventilaciju i klimatizaciju. Obavestite svoje komšije i pružite pomožć i podršku svima kojima je potrebna, ali ne ugrožavajući sebe", objavile su gradske vlasti na svom Instagram nalogu.

U Majnašafu je raspoređen veliki broj pripadnika vatrogasaca, policije i službe hitne pomoći.