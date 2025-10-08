STIGLA TRAMPOVA NACIONALNA GARDA, SADA TEK SLEDI RAT U ČIKAGU! Vri u gradu sa najviše Srba u Americi, sukobi i hapšenja zbog mera protiv migranata (FOTO, VIDEO)
Pentagon je potvrdio da su trupe Nacionalne garde Teksasa stigle u američku saveznu državu Ilinois kako bi zaštitile federalno osoblje i imovinu usred protesta protiv primene antiimigracionih mera u Čikagu.
Foks njuz prenosi sinoćnju izjavu zvaničnika Pentagona rekao je da je 200 gardista mobilisano za početni period od 60 dana.
- Trupe su stigle u Ilinois kao podrška Federalnoj zaštitnoj misiji radi zaštite federalnih funkcija, osoblja i imovine - navodi se u saopštenju Pentagona.
Američka televizija navodi da je oko desetak ljudi uhapšeno u blizini objekta Službe za imigraciju i carine (ICE) u Brodvjuu, gde se danima okupljaju mase demonstranata koji se protive antiimigracionim merama.
Kristi Noem, ministarka za nacionalnu bezbednost, najavila je u subotu raspoređivanje dodatnog osoblja za specijalne operacije u Ilinois nakon što su federalni agenti bili blokirani i opkolilo ih je desetak automobila.
Kamere Foks njuza snimile juče popodne nekoliko vojnika Nacionalne garde ispred Centra za obuku rezervnog sastava vojske u Elvudu.
Guverner Teksasa Greg Abot je objavio na društvenoj mreži X da su pripadnici vojske "na terenu i spremni za akciju".
- Oni stavljaju Ameriku na prvo mesto osiguravajući da federalna vlada može bezbedno da sprovodi federalni zakon - napisao je Abot.
Gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson je u utorak ponovio da veruje da je raspoređivanje trupa "nezakonito, neustavno, opasno i pogrešno".
U izvršnoj naredbi potpisanoj dan ranije Džonson je objavio uspostavljanje "zone bez ICE (federalne imigracione i carinske službe)", zabranjujući saveznim imigracionim agentima da koriste imovinu u vlasništvu grada za operacije sprovođenja svojih operacija.
- Trampova administracija mora da okonča rat protiv Čikaga. Trampova administracija mora da okonča ovaj rat protiv Amerikanaca. Trampova administracija mora da okonča pokušaj rasturanja naše demokratije - kazao je Džonson na konferencije za medije u ponedeljak.“
Koalicija protiv Trampove agende (CATA), aktivistička organizacija sa sedištem u Čikagu, zakazala je za danas popodne po lokalnom vremenu vanredni protest u centru grada sa najvećom sprskom populacijom u SAD.
Savezna država Ilinois u ponedeljak je podnela tužbu kojom je pokušala da spreči Trampa rasporedi više stotina pripadnika Nacionalne garde na ulice Čikaga, gde je proteklog vikneda bilo žestokih sukoba.
(Kurir.rs/Fox News/Preveo i priredio: N. V.)
BONUS VIDEO: