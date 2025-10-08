Slušaj vest

Pentagon je potvrdio da su trupe Nacionalne garde Teksasa stigle u američku saveznu državu Ilinois kako bi zaštitile federalno osoblje i imovinu usred protesta protiv primene antiimigracionih mera u Čikagu.

Foks njuz prenosi sinoćnju izjavu zvaničnika Pentagona rekao je da je 200 gardista mobilisano za početni period od 60 dana.

- Trupe su stigle u Ilinois kao podrška Federalnoj zaštitnoj misiji radi zaštite federalnih funkcija, osoblja i imovine - navodi se u saopštenju Pentagona.

Američka televizija navodi da je oko desetak ljudi uhapšeno u blizini objekta Službe za imigraciju i carine (ICE) u Brodvjuu, gde se danima okupljaju mase demonstranata koji se protive antiimigracionim merama.

Kristi Noem, ministarka za nacionalnu bezbednost, najavila je u subotu raspoređivanje dodatnog osoblja za specijalne operacije u Ilinois nakon što su federalni agenti bili blokirani i opkolilo ih je desetak automobila.

Kamere Foks njuza snimile juče popodne nekoliko vojnika Nacionalne garde ispred Centra za obuku rezervnog sastava vojske u Elvudu.

Guverner Teksasa Greg Abot je objavio na društvenoj mreži X da su pripadnici vojske "na terenu i spremni za akciju".

- Oni stavljaju Ameriku na prvo mesto osiguravajući da federalna vlada može bezbedno da sprovodi federalni zakon - napisao je Abot.

Gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson je u utorak ponovio da veruje da je raspoređivanje trupa "nezakonito, neustavno, opasno i pogrešno".

U izvršnoj naredbi potpisanoj dan ranije Džonson je objavio uspostavljanje "zone bez ICE (federalne imigracione i carinske službe)", zabranjujući saveznim imigracionim agentima da koriste imovinu u vlasništvu grada za operacije sprovođenja svojih operacija.

- Trampova administracija mora da okonča rat protiv Čikaga. Trampova administracija mora da okonča ovaj rat protiv Amerikanaca. Trampova administracija mora da okonča pokušaj rasturanja naše demokratije - kazao je Džonson na konferencije za medije u ponedeljak.“

Koalicija protiv Trampove agende (CATA), aktivistička organizacija sa sedištem u Čikagu, zakazala je za danas popodne po lokalnom vremenu vanredni protest u centru grada sa najvećom sprskom populacijom u SAD.

(Kurir.rs/Fox News/Preveo i priredio: N. V.)

