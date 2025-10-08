Slušaj vest

Predsednik Ekvadora Danijel Noboa ostao je nepovređen prilikom napada više osoba na automobil u kome je bio na jugu zemlje, u vreme domorodačkih demonstracija protiv vlade.

- Oko 500 ljudi se pojavilo i počelo da gađa kamenjem (predsedničku povorku vozila) i ima jasnih tragova metaka na predsedničkom vozilu - rekla je novinarima ministarka za životnu okolinu i energiju Ines Manzano, naglasivši da predsednik Noboa nije povređen.

Iz predsedništva je na društvenoj mreži X objavljeno da se dogodio "napad" uz video snimak iz unutrašnjosti jednog od vozila u predsedničkoj pratnji načinjen u trenutku kada je više projektila udarilo u prozore i neko unutra uzviknuo: "Sagnite glavu".

Drugi klipovi snimljeni spolja pokazuju grupu demonstranata u tradicionalnoj nošnji kako gađaju predsedničku povorku kamenjem i udaraju štapovima.

Sukobi domodoračkog stanovništva i policije u Ekvadoru Foto: JOSE JACOME/EFE

Predsednička vozila napadnuta su dok je putovao u mesto Kanjar na jugu zemlje.

Konzerativni predsednik Danijel Noboa, koji je nakon izbora obećao da će spasiti zemlju od mafije, posle incidenta učestvovao u javnom događaju u gradu Kuenka, gde je izjavio da je "takva agresija neprihatljiva u novom Ekvadoru".

- Zakon se primenjuje na sve. Nećemo dozvolit da nas šačica vandala spreči da radimo za vas - rekao je okupljenima.

Danijel Noboa, predsednik Ekvadora Foto: Dolores Ochoa/AP

Od 22. septembra Noboa je suočen sa demonstracijama i blokadama puteva u više provincija koje su počele na poziv najveće organizacije authohtonih naroda zemlje, a kao reakcija na ukidanje subvencije za dizel gorivo čija cena je porasla sa 1,80 na 2,80 dolara po galonu (3,8 litara).

Bilans tih demonstracija je jedan domorodački demonstrant ubijen iz vatrenog oružja, oko 150 civila, vojnika i policajaca je povređeno i oko sto ljudi uhapšeno, prema zvaničnim podacima i organizacijama za ljduska prava.

Ministarka Manzano rekla je da je vlada podnela tužbu zbog "pokušaja ubistva" predsednika Noboe, koji kako je rekla "normalno nastavlja svoje aktivnosti".