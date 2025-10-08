Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je sinoć da je protiv nje i još dva ministra podneta tužba Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) zbog podrške Rima Izraelu.

- Ja, ministar Krozeto (Gvido, ministar odbrane), ministar Tajani (Antonio, ministar spoljnih poslova) i verujem da je tu i izvršni direktor "Leonarda", Roberto Čingolani, postali smo predmet tužbe MKS zbog saučesništva u genocidu. Mislim da ne postoji neki drugi slučaj ovakve vrste tužbe u svetu ili u istoriji - rekla je Meloni.

"Leonardo" je italijanska poslovna grupacija iz sektora aeronautike i odbrane.

Tužbu, datiranu 1. oktobra, sastavila je grupa koja sebe naziva "Pravnici i advokati za Palestinu", a potpisalo ju je oko pedeset ljudi, uključujući profesore prava, advokate i nekoliko javnih ličnosti.

- Podrškom vladi Izraela, posebno kroz snabdevanje smrtonosnim oružjem, italijanska vlada je postala saučesnik u tekućem genocidu i teškim ratnim i zločinima protiv čovečnosti počinjenim nad palestinskim stanovništvom - naveli su autori tužbe.

Oni traže od MKS da razmotri pokretanje formalne istrage po njihovoj tužbi.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

