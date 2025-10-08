STRADALO 15 LJUDI: Odron se sručio na autobus, tragedija u Indiji
Autobus se kretao brdovitim delom zemlje, blizu okruga Bilaspur, gde je mnogo odrona, izazvanih višednevnim jakim kišama. U autobusu je bilo 20 do 25 putnika.
Među poginulim su devet muškaraca, četiri žene i dvoje dece, saopštila je policija.
Troje povređene dece spaseno je i prebačeno u bolnicu, saopštili su zvaničnici.
Operacije spasvanja nastavljene su danas u pokušaju pronalaženja nestalih putnika za koje se veruje da su mrtvi, objavila je policija.
Ekstremne kiše ove godine izazvale su poplave i odrone širom jugoistočne Azije uključujuči Indiju, Pakistan, Bangladeš, Butan, Šri Lanku, Avganistan, Maldive i Nepal.
U bujičnim poplavama celo selo je odneto u severnoj indijskoj državi Utarkand u avgustu dok je tokm vikenda najmanje 44 ljud izgubilo život u susednom Nepalu zbog odrona i poplava izazvanih jakim kišama.
Jake kiše ovog vikenda dogodile su se na kraju sezone monsuna u Nepalu koja obišno počinje u junu a završava se sredinom septembra.
Zbog kiša deo glavnog grada Nepala Katmandua je poplavljen a svi domaći letovi bili su otkazani u subotu.
