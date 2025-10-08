Slušaj vest

Autobus se kretao brdovitim delom zemlje, blizu okruga Bilaspur, gde je mnogo odrona, izazvanih višednevnim jakim kišama. U autobusu je bilo 20 do 25 putnika.

Među poginulim su devet muškaraca, četiri žene i dvoje dece, saopštila je policija.

Troje povređene dece spaseno je i prebačeno u bolnicu, saopštili su zvaničnici.

Operacije spasvanja nastavljene su danas u pokušaju pronalaženja nestalih putnika za koje se veruje da su mrtvi, objavila je policija.

Ekstremne kiše ove godine izazvale su poplave i odrone širom jugoistočne Azije uključujuči Indiju, Pakistan, Bangladeš, Butan, Šri Lanku, Avganistan, Maldive i Nepal.

U bujičnim poplavama celo selo je odneto u severnoj indijskoj državi Utarkand u avgustu dok je tokm vikenda najmanje 44 ljud izgubilo život u susednom Nepalu zbog odrona i poplava izazvanih jakim kišama.

Jake kiše ovog vikenda dogodile su se na kraju sezone monsuna u Nepalu koja obišno počinje u junu a završava se sredinom septembra.

Zbog kiša deo glavnog grada Nepala Katmandua je poplavljen a svi domaći letovi bili su otkazani u subotu.