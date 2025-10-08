Slušaj vest

Izvoz beloruskog benzina železnicom u Rusiju porastao je skoro četiri puta u septembru pošto se ta zemlja suočava s ozbiljnom nestašicom goriva.

To je juče objavio Rojters koji navodi da nagli porast isporuka dolazi nakon niza ukrajinskih napada dronovima i raketama na ruske rafinerije, ključni stub ratne ekonomije Kremlja.

Neke rafinerije su bile primorane da potpuno obustave proizvodnju zbog nanete štete.

Napad ukrajinskih dronova na Rusiju. Pogođeni rafinerija nafte Kiriški u Lenjingradskoj oblasti i radarski sistemi u Voronješkoj oblasti. Foto: screenshot X

Prema izvorima iz naftne industrije, isporuke benzina iz beloruskih rafinerija na rusko domaće tržište dostigle su 49.000 tona prošlog meseca, dok je količina dizela bila oko 33.000 tona.

Istovremeno, izvoz beloruskog benzina preko Rusije u treće zemlje porastao je za oko jedan odsto u poređenju sa prethodnim mesecom.

Nestašice benzina u Rusiji zbog ukrajinskih napada Foto: screenshot X/KyivInsider

Nekoliko ruskih federalnih oblasti uvelo je ograničenja na prodaju goriva i privremeno zamrznulo cene zbog napada i štete na energetskim objektima.

Da bi nadoknadila gubitke, Rusija se sprema da uvozi benzin iz Kine i drugih azijskih zemalja, uključujući Južnu Koreju i Singapur.

Prema pisanju provladinog lista Komersant od 1. oktobra, skoro 40 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte trenutno je van upotrebe.

- Rusija sada uvozi benzin iz različitih delova sveta, iz Azije, Kine i drugih zemalja, iz Evrope, posebno Belorusije. To je posledica Putinovog rata. Zemlja koja je funkcionisala kao benzinska pumpa ne prodaje gorivo, sada ga kupuje - napisao je takođe ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X krajem prošle nedelje.

(Kurir.rs/Reuters/Jutarnji list/Preneo: N. V.)

