Život gradonačelnice nemačkog grada Herdeke Iris Štalcer (57) i dalje je u opasnosti.

Policija ostavlja otvorenu mogućnost učešća dece.

Dan nakon napada nožem koji je ugrožavao život novoizabrane gradonačelnice Herdekea u regionu Rur, Iris Štalcer, istražitelji ne daju potvrdu u vezi sa njenim zdravljem.

Policija i dalje veruje da je njen život jutros u opasnosti, rekla je portparolka.

Pitanje da li se oboje ili jedno od dece smatra svedocima ili osumnjičenima takođe je u početku ostalo bez odgovora. Prema rečima istražitelja, dvoje usvojene dece advokatice, uzrasta 15 i 17 godina, odvedeno je u policijsku stanicu nakon zločina radi razjašnjenja činjenica i i dalje su tamo.

Istraga je usmerena na petnaestogodišnjaka, koji je očigledno u prošlosti pokazivao probleme sa mentalnim zdravljem. Očekuje se da će sudija danas odlučiti o njegovom budućem pritvoru.

1/5 Vidi galeriju Iris Štalcer Foto: screenshot IG/irisstalzer

Štalcer je već ispitana od strane policije u bolnici. Međutim, ona je odbila da komentariše ko je počinio zločin.

U početku su svi pretpostavljali da je u pitanju politički motivisan zločin.

Međutim, prema početnim nalazima istražitelja, slučaj izgleda sasvim drugačije. Nekoliko nedelja ranije, sedamnaestogodišnja usvojena ćerka napala je nožemsvoju majku.