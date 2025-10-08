DRAMA U SRPSKOM KOMŠILUKU: Nevreme ruši sve pred sobom, čovek molio da preživi sa haube automobila! U teškom stanju prevezen u bolnicu (FOTO/VIDEO)
Zbog olujnog nevremena koje je pogodilo delove Rumunije u utorak uveče i rano jutros, otkazana je nastava u školama, privremeno je obustavljen javni prevoz, oborena su stabla, začepljeni su kanalizacioni odvodi i poplavljene su ulice, kao i više objekata u crnomorskom gradu i okrugu Konstanca.
Prema navodima lokalnih vlasti, spasilački timovi su se celu noć borili sa posledicama nevremena u Rumuniji.
Alarmantna situacija dogodila se u Konstanci, gde je voda odnela automobil, a čovek se popeo na haubu automobila i čekao da bude spasen. Nalazi se u bolnici pod hipotermijom
Interventni timovi radili su na spasavanju zarobljene osobe, a uklanjali su i vodu iz objekata i drveće koje je palo na električne kablove.
„Zbog jakih vremenskih pojava voda je odnela automobil, a putnik se sklonio na haubu. Interventne ekipe su spasile još dve osobe zarobljene u vodi, koje su se nalazile na krovu automobila", izveštavaju vlasti.
Kao preventivnu meru, gradske vlasti su jutros naredile privremenu obustavu javnog autobuskog saobraćaja, kako ne bi ometao intervenciju terenskih ekipa.
Otkazana nastava
Nastava je otkazana u sredu za više od 109.000 učenika iz 205 škola u okrugu Konstanca.
Ciklon koji pogađa Rumuniju zove se Barbara.
Stanovnici su se intenzivno pripremali pre dolaska uragana Barbara, a prodavnice su bile pune ljudi koji su se snabdevali.
Jedna meštanka je rekla: „Kupili smo sve: povrće, meso, voće, sve.“
Šta je oluja Barbara?
Ciklon Barbara je meteorološki fenomen koji je privukao pažnju i širom sveta i u Rumuniji, zbog svog intenziteta i posledica.
Ime „Barbara“ je korišćeno za nekoliko tropskih oluja, ali ove godine označava dva različita događaja: uragan formiran u Tihom okeanu i mediteranski ciklon koji pogađa Evropu, uključujući Rumuniju.
U Tihom okeanu, Barbara se formirala kao tropska oluja 8. juna 2025. godine, prema podacima Nacionalnog centra za uragane Sjedinjenih Država.
Za samo jedan dan, fenomen se intenzivirao i postao uragan prve kategorije, sa brzinom vetra od približno 120 km/h.
(Kurir.rs/Libertatea.ro)