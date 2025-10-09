Slušaj vest

Operacija se odvijala u okrugu Orakzai u severozapadnoj provinciji Hajber Pahtunva, navodi se u saopštenju vojske.

Vojska je ubijene pobunjenike opisala kao "Hvaridž", termin koji vlada koristi za militante za koje tvrdi da ih podržava Indija, uključujući članove zabranjenih pakistanskih talibana (Tehrik-e-Taliban Pakistan) i Oslobodilačke vojske Baludža.

Pakistanske vlasti dugo optužuju Nju Delhi da podržava separatiste u Balučistanu i pakistanske talibanske borce, što Indija poriče.

U kratkom saopštenju, pakistanski talibani su preuzeli odgovornost za napad na vojsku u Orakzaiju.

U Pakistanu je poslednjih godina došlo do porasta nasilja militanata, a u većini slučajeva odgovornost preuzimaju pakistanski talibani.

Grupa, odvojena od avganistanskih talibana, ali njihova saveznica, ohrabrila se otkako je ova druga grupa preuzela vlast u Kabulu 2021. godine. Veruje se da mnogi pakistanski talibanski lideri i borci deluju iz utočišta preko granice u Avganistanu.

U saopštenju, pakistanski premijer Šehbaz Šarif pohvalio je snage bezbednosti za ubijanje militanata i odao počast vojnicima koji su izgubili živote.