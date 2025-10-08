Slušaj vest

Izraelske snage presrele su danas u međunarodnim vodama grupu brodova koji su pokušavali da dostave pomoć ratom razorenom Pojasu Gaze, što je drugi incident nakon prošlonedeljnog presretanja humanitarne flotile, javlja Rojters pozivajući se na saopštenje koalicije koja stoji iza konvoja.

Koalicija flotile slobode (FFC) je međunarodna mreža propalestinskih aktivističkih grupa koje organizuju civilne pomorske misije usmerene na probijanje izraelske blokade Pojasa Gaze kako bi se dostavila humanitarna pomoć Palestincima u enklavi.

Današnje presretanje je drugo nakon prošlonedeljne akcije izraelskih snaga kada je sa brodova humanitarne flotile privedeno nekoliko stotina aktivista koji su potom deportovani.

Brodovi i putnici flotile su bezbedni, prebačeni su u izraelsku luku i očekivalo se da će biti brzo deportovani, objavilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova na društvenoj mreži X..

"Još jedan uzaludan pokušaj kršenja zakonske pomorske blokade i ulaska u borbenu zonu završio se ničim“, saopštilo je ministarstvo.

Incident je bio drugi takav događaj poslednjih dana, nakon što je Izrael presreo oko 40 brodova i pritvorio više od 450 aktivista u konvoju pomoći, Globalnoj sumud flotili, koji je takođe pokušavao da dostavi zalihe u Gazu.

Prema saopštenju FFC izraelske snage su "otele humanitarnu flotu" i "brodovi su nezakonito presretnuti", a učesnici "humanitarci, lekari i novinari iz celog sveta - odvedeni su protiv svoje volje i drže se u nepoznatim uslovima“.

"Izraelska vojska nema zakonsku nadležnost nad međunarodnim vodama. Naša flotila ne predstavlja nikakvu opasnost“, naglasila je koalcija FCC.

Brodovi su prevozili pomoć vrednu više od 110.000 dolara u lekovima, respiratornoj opremi i prehrambenim artiklima namenjenim bolnicama u Gazi u kojima ljudi gladuju, dodaje se na Instagram nalogu koalicije.

Juče je u Izraelu obeležena druga godišnjica napada Hamasa na jugu zemlje u kojem je, kako tvrde izraelski zvanični izvori, 1.200 ljudi ubijeno, a 251 talac je odvedeno u Gazu.

Usledila je odmazda Izraela u Pojasu Gaze gde je do sada, prema podacima loklanih vlasti, ubijeno oko 67.000 ljudi, a više od 170.000 je ranjeno.

U Egiptu su u toku posredni pregovori o mirovnom planu koji je za obustavu rata Izraela i Hamasa predložio američki predsednik Donald Tramp.