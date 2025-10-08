Slušaj vest

Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu saopštila je imena dobitnika Nobelove nagrade iz oblasti hemije.

Ovogodišnji laureati su Susumi Kitagava s Univerziteta Kjoto u Japanu, Ričard Robson s Univerziteta Melburn u Australiji i Omar M. Jagi s Univerziteta Kalifornije u Berkliju u SAD.

Oni su Nobelovu nagradu dobili za razvoj metalorganskih okvira.

- Metalorganski okvori imaju ogroman potencijal, donoseći nikada pre viđene mogućnosti za materijale napravljene po želji sa novim funkcijama - kazao je Hajner Linke, predsedavajući Nobelovog komiteta za hemiju, obrazlažući nagradu.

On je pohvalio laureate za osmišljavanje molekualrnih kontrukcija sa velikim prostorima unutar njih kroz koje mogu da teku gasovi i druge hemikalije.

Prošle godine Nobelovu nagradu za hemiju dobili su američki naučnik Dejvid Bejker, kao i britanski naučnici Demis Hasabis i Džon M. Džamper.

Polovinu nagrade dobio je Bejker za "računarski dizajn proteina", a drugu polovinu su podelili Hasabis i Džamper za "predikciju strukture proteina".