Poljska je druga u EU, posle Slovenije, po smrtnim slučajevima koji se mogu pripisati alkoholu!

Briselski portal Politiko piše da su koalicioni partneri premijera Donalda Tuska - Levica i centristička Poljska 2050, dostavili zakonske predloge koji uključuju zabranu reklamiranja alkoholnih pića, zabranu prodaje od najmanje deset uveče do šest ujutro i ograničenje prodaje na benzinskim pumpama i onlajn.

Tuskovi koalicioni partneri kažu da su te mere, koje su u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, među najefikasnijim za sprečavanje bolesti povezanih sa alkoholom, poput raka ili mentalnih poremećaja.

Slične mere na snazi su od avgusta u Letoniji.

Poljska je druga u EU, posle Slovenije, po smrtnim slučajevima koji se mogu pripisati alkoholu, pokazuju podaci Eurostata objavljeni proletos.

S obzirom da Varšava nije uspela da uvede zabranu zbog neslaganja među političkim grupama, neki smatraju da rešenje problema leži u zabrani na nacionalnom nivou.

Poslanica Levice Joana Viha rekla je za Politiko da lokalnim vladama često nedostaju odlučnost i hrabrost da zabrane prodaju pića noću. "Zbog toga je potrebna zabrana odozgo nadole", rekla je ona i nagovestila da bi Tuskova podrška mogla da pomogne da se zabrane sprovedu u delo.

Prema njenim rečima, predlozi su sada u fazi javne rasprave i očekuje se da parlament počne da radi na njima krajem oktobra ili početkom novembra.

Foto: Vaclav Mach / Alamy / Alamy / Profimedia

Alkohol široko dostupan

Poljsko ministarstvo zdravlja saopštilo je početkom godine da u zemlji, prema podacima s kraja 2023, alkohol prodaje 119.000 prodavnica, od malih privatnih radnji, do velikih lanaca i benzinskih stanica koje rade 24 časa.

Poređenja radi, u Švedskoj ima 900 prodavnica alkohola ili jedna na 11.000 ljudi prema jedna na 320 u Poljskoj.

Trenutno oko 180 poljskih opština ima neku vrstu noćne prohibicije, uključujući Krakov, vodeću turističku destinaciju u Poljskoj.

Na mestima koje imaju zabranu noćne prodaje alkohola policija vidi pozitivne efekte - manje kriminala, bezbednije ulice i manje pacijenata na odeljenjima hitne pomoći, prema lokalnim medijima.

"Voleo bih da lokalne samouprave slede primer onih koji dosledno nastoje da se suprostave onome što ja zovem 'liberalnim alkoholizmom'. Posebno u velikim gradovima, prisustvo pijanih ljudi u noćnim časovima u blizini domova građana ili u centru grada sve je samo ne prijatno", rekao je nedavno Tusk.

Nacionalni centar za borbu protiv zavisnosti (KCPU), agencija poljske vlade koja koordiniše politike u vezi zloupotrebe droge ili alkohola, socijalnu cenu alkohola u Poljskoj procenjuje na 93 milijarde zlota (21,8 milijardi evra) u poređenju sa samo 14 milijardi zlota prihoda od akciza.

Poljska potrošnja čistog alkohola bila je prošle godine 8,8 litara po stanovniku i pala je sa 9,7 litara u 2021. zbog manje potrošnje piva, pokazuju podaci KCPU.

Foto: Shutterstock

Industrija pića protiv zabrane

Iza velike potrošnje, kako se navodi, možda stoji i cena - u 2024. su se za prosečnu mesečnu platu mogle kupiti 2.103 boce piva od pola litra, najviše od 2002. U porastu je i pristupačnost drugih vrsta alkoholnih pića.

U međumenu se industrija pića mobilisala za borbu protiv zabrane. "Predloženi zakon je populistička preterana regulacija nastala na talasu emocija i u haotičnom nizu promena koje ne uzimaju u obzir trendove potrošnje ili tržišnu relanost", navodi se u saopštenju Poljske pivare.

Pivarski lobi tvrdi da prodaja piva godinama pada, za oko 15 odsto za šest godina, dok su cene piva porasle poslednjih godina za 45 odsto.

Takođe se Poljska pivara žali da će nacrt obuhvatiti i bezalkoholno pivo i nesrazmerno pogoditi domaće pivare.

"Preduzetnici su ponovo iznenađeni zakonskim inicijativama koje ugrožavaju stabilnost poslovanja", rekao je za nacionalnu agenciju PAP šef grupe poslodavaca u industriji žestokih pića Karol Stec.

