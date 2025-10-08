Slušaj vest

Najmanje 24 osobe su poginule, a 47 je ranjeno tokom protesta protiv vojne vlade Mjanmara nakon što je motorni paraglajder bacio dve bombe na gomilu, rekao je portparol vlade u egzilu.

Vojska je napala u ponedeljak uveče dok se oko 100 ljudi okupilo u opštini Čaung U u centralnom Mjanmaru povodom nacionalnog praznika.

Hiljade ljudi je poginulo, a milioni su raseljeni od 2021. godine, kada je vojska preuzela vlast, pokrećući građanski rat sa naoružanim grupama otpora i etničkim milicijama.

Nakon što je izgubila kontrolu nad više od polovine zemlje, vojska sada ponovo ostvaruje značajne dobitke, kroz vrlo krvavu kampanju vazdušnih napada i teškog bombardovanja.

Opština koja je napadnuta u ponedeljak nalazi se u regionu Sagaing, koji je bio ključno bojište u ratu. Veliki delovi su pod kontrolom dobrovoljačkih milicija osnovanih nakon puča za borbu protiv vojne vlade, odnosno hunte.

1/11 Vidi galeriju Mjanmar, dan posle razornog zemljotresa u kojem je živote izgubilo više od hiljadu ljudi, a stručnjaci strahuju da je broj nastradalih daleko veći, pa se spominje i cifra od 10.000 ljudi. Foto: EPA/Rungroj Yongrit

Ove grupe, poznate kao Narodne odbrambene snage (NSO), takođe vode lokalnu administraciju. Zvaničnik lokalnih NSO rekao je da su dobili informacije o potencijalnom vazdušnom napadu tokom okupljanja u ponedeljak.

- Pokušali su da brzo okončaju protest, ali su paraglajderi stigli na lice mesta ranije nego što se očekivalo - rekao je i dodao:

- Sve se dogodilo za sedam minuta - naveo je i istakao da mu je u eksploziji povređena noga, dok su neki u njegovoj blizini poginuli.

Meštani su rekli da je bilo teško identifikovati tela nastradalih posle napada.

- Deca su bila potpuno rastrgnuta - rekla je druga žena koja je pomogla u organizaciji događaja.

Ona nije bila na licu mesta, ali je prisustvovala sahranama u utorak i dodala je da još uvek "sakupljaju delove tela".

U saopštenju u utorak, Amnesti internešenel je naveo da je huntina upotreba motorizovanih paraglajdera za napade na zajednice deo "uznemirujućeg trenda".

Hunta se sve više opredeljuje za korišćenje paraglajdera sa motorom za napade usled nedostatka aviona i helikoptera. Međunarodne sankcije u poslednjih nekoliko godina otežavale su vojnim vladarima Mjanmara nabavku vojne opreme.

Međutim, napredni dronovi i vojna tehnologija koju su isporučile Kina i Rusija dali su hunti novu prednost na bojnom polju, prema rečima analitičara.

Džo Friman, istraživač Amnesti internešenela za Mjanmar, rekao je da bi ovaj napad "trebalo da posluži kao jeziv poziv na buđenje da civilima u Mjanmaru treba hitna zaštita".

Takođe je pozvao ASEAN, regionalni blok jugoistočne Azije koji će se sastati kasnije ovog meseca, da "poveća pritisak na huntu i revidira pristup koji je izneverio narod Mjanmara skoro pet godina".

Bdenje uz paljenje sveća u ponedeljak bilo je organizovano kao mirni protest protiv vojne regrutacije hunte i predstojećih nacionalnih izbora. Takođe su pozivali na oslobađanje političkih zatvorenika, uključujući Aung San Su Ći, demokratski izabranu liderku koja je svrgnuta u puču i zatvorena.