Šefica francuske ekstremne decnice Marin le Pen upozorila je danas da će njena stranka Nacionalno okupljanje blokirati svaku novu vladu i ponovo predložila predsedniku Emanuelu Makronu da raspusti parlament ili da podnese ostavku.

"Sve ću cenzurisati. Sada prestanite. Šale su dovoljno trajale", rekla je Marin le Pen.

Ona je dodala da bi "veličina, čast i moral opravdali da Emanuel Makron razmisli vrlo ozbiljno o raspuštanju (Parlamenta) ili čak o svojoj ostavci".

1/5 Vidi galeriju Marin Le Pen Foto: EPA/Teresa Suarez, AP/Thibault Camus, EPA/Teresa Suarez, AP/Thibault Camus

Premijer Francuske Sebastijen Lekornu podneo je pre dva dana ostavku predsedniku Emanuelu Makronu dan pošto je objavio sastav svoje nove vlade i manje od mesec dana od imenovanja na tu funkciju ubacujući Francusku u period političke neizvesnosti.

Lekornu, imenovan 9. septembra, bio je na meti kritika protivnika i stranaka desnice nakon što je u nedelju uveče predstavio deo svoje vlade, treće za godinu dana.

1/15 Vidi galeriju Emanuel Makron Foto: Pamela Smith/FR172156 AP, Philippe Magoni/AP Pool, Printscreen/TikTok

Posle Lekornuove ostavke na francuskom je predsedniku da odluči da li da imenuje novog premijera, ili da raspusti parlament.

Politiko je razgovarao sa zvaničnicima EU u Briselu, pojedini već pišu političku čitulju francuskom predsedniku,