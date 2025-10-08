Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint predstavio je zakonske amandmane za jačanje policijskih resursa, što će omogućiti policajcima da "deluju sa najsavremenijim tehnologijama u borbi protiv pretnji koje predstavljaju dronovi".

"Obaranje dronova sada će biti regulisano i moguće za saveznu policiju", rekao je Dobrint posle sastanka vlade na kojem je predstavljen predlog zakona.

Pored toga, biće osnovan "centar za odbranu od dronova" kako bi se koordinisale akcije savezne policije i nemačkih pokrajina, dodao je Dobrint.

Ministar je rekao da sarađuje sa zemljama sa većim iskustvom u ovoj oblasti, uključujući Izrael, ali i Ukrajinu, koja je svakodnevna meta ruskih napada na svoje gradove i na linijama fronta.

"Već smo u kontaktu sa zemljama sa mnogo većim iskustvom u ovoj oblasti. Vodimo intenzivne razgovore sa Izraelom, a takođe i sa Ukrajinom", rekao je Dobrint.

Bez preciziranja vremenskog roka, Dobrint je pomenuo budžet od minimum 100 miliona evra, naglašavajući da će oprema zavisiti i od proizvodnih kapaciteta proizvođača koji su uključeni.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaUZBUNA U NEMAČKOJ: Policija zbog drona iznad aerodroma u Frankfurtu uhapsila Hrvata
profimedia-0974232805.jpg
PlanetaKURIR NA LICU MESTA! HAOS U MINHENU, ZAROBLJENI I SRPSKI NOVINARI: Aerodrom ponovo zatvoren zbog dronova (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2025-10-03 at 23.19.00_acd2480d.jpg
PlanetaDRONOVI IZNAD VOJNE BAZE U BELGIJI! Nastavlja se talas incidenata u zemljama EU, ne zna se odakle je došlo 15 bespilotnih letelica, nestali u pravcu Nemačke
shutterstock_2391619205.jpg
PlanetaUZBUNA U NEMAČKOJ! Hitno zatvoren aerodrom u Minhenu zbog dronova!
epa-lukas-barth-tuttas04.jpg