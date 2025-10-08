PAO BALKON NA TROTOAR, ŽENA ZA DLAKU IZBEGLA STRAVIČNU SMRT: Jeziv snimak incidenta, sve se odigralo u sekundi (VIDEO)
Sigurnosne kamere zabeležile su jezivu scenu u Grčkoj kada je balkon pao nasred ulice i umalo ubio ženu!
Jeziva scena odigrala se јuče popodne u gradu Lavriјu, a balkon je pao sa dvospratnice u kojoj se nalazi veoma posećena apoteka.
U trenutku kada je balkon pao trotoarom je prolazila jedna žena, koja je za dlaku izbegla smrt. Ona je u incidentu lakše povređena, a velika materijalna šteta nastala je na četiri parkirana vozila.
Sve se odigralo u utorak, nešto posle 15 časova. Prvo je deo parapeta pao na balkon i zbog težine se odvoјio, te se ceo balkon srušio na kolovoz ispred apoteke koјa se nalazi u prizemlju zgrade. Na snimku se vidi kako balkon pada i sleće pored žene koјa u tom trenutku stoji na trotoaru.
Kako se vidi na snimku, žena je preživela pravo čudo, jer je velika količina betona i ruševina pala s visine od oko dva metra, na samo nekoliko centimetara od nje. Žena je potrčala kako bi se spasla, a prolaznici su joj pritekli u pomoć i sklonili je s mesta nesreće.
Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe, koje su zabeležile nastalu materijalnu štetu, a nije bilo izveštaja o težim povredama.
(Kurir.rs/Protothema.gr)