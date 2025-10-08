Slušaj vest

Nemačka je 2024. godine zaradila rekordni iznos od poreza na pse i u budžete lokalnih samouprava se po tom osnovu slilo oko 430 miliona evra, objavio je danas nemački Savezni zavod za statistiku.

Prihodi od poreza na pse godinama kontinuirano rastu i gradovi i opštine su prošle godine zaradile 2,2 odsto više nego prethodne godine (421 milion), a čitavih 39,3 odsto više nego deset godina ranije.

Zarada od poreza je 2014. godine iznosila oko 309 miliona evra.

Porez na pse je u Nemačkoj komunalni porez i njegovu visinu i kriterijume određuju same lokalne samouprave.

U mnogim mestima iznos zavisi od broja pasa u domaćinstvu ili od rase, tako da viši poreski prihod ne znači automatski i da se povećao broj četvoronožnih kućnih ljubimaca.

Foto: Profimedia

Držanje psa je, kako se navodi, i mimo poreza izdatak za vlasnike, koji moraju da kupuju i hranu za pse, a za nju su 2024. godine izdvojili u proseku 2,2 odsto više nego 2023. godine.

Međutim, hrana za pse i mačke je prošle godine bila čak 35,3 odsto skuplja nego 2020. godine.

To je više od prosečnog porasta potrošačkih cena, koji je u tom periodu iznosio 19,3 odsto.

U nemačkim domaćinstvima živi ukupno između 10,5 i 10,6 miliona pasa i od njih su kao kućni ljubimci brojnije samo mačke.

U proseku svako peto domaćinstvo ima psa, među kojima je znatno više mešanaca nego rasnih pasa.