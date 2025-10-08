Slušaj vest

Žena je Malgožata Vnuček iz Poljske, koja je imala 27 godina kada je nestala 31. maja 2006. godine.

Poslednji put je viđena kako se ukrcava u autobus na Saningdejl Roud, gde je radila u kompaniji Piter Džekson Logistiks, na putu ka centru grada. Poslednji put je kontaktirala svoju porodicu, koja ju je od milošte zvala Gosija, putem SMS poruke 29. maja 2006. godine.

Identitet još nije potvrđen

Policija je saopštila da za sada nije poznato da li ostaci, pronađeni u šipražju pored ulice Grejt Central Vej, pripadaju Malgožati Vnuček. Najavljeni su dalji forenzički testovi kako bi se utvrdio identitet osobe. Policija Lestera potvrdila je da će pretraga područja biti nastavljena.

Detektivka Dženi Grinvej je rekla: „Iako sam svesna da bi ova vest mogla šokirati zajednicu, nadam se da će nam ovo otkriće pružiti informacije koje će nam pomoći da razumemo šta se dogodilo sa Malgožatom.“

Porodica nestale Poljakinje je u kontaktu sa policijom i moli da se u ovom trenutku poštuje njihova privatnost.

Potraga je pokrenuta nakon novih informacija

Uprkos višestrukim apelima policije i njenih rođaka 2016. godine - deceniju nakon što je poslednji put viđena - nije bilo napretka u potrazi. U junu 2023. godine, policija je danima pretraživala reku Soar između mostova kod Mil Lejna i Aperton Rouda.

Otkriće ljudskih ostataka u sredu dogodilo se nakon što je policija Lestera pokrenula novu potragu 30. septembra, na osnovu dodatnih informacija dobijenih od poljske policije, u nadi da će pronaći „bilo šta što bi nam moglo pomoći da saznamo šta se dogodilo“ sa Vnučekom.

