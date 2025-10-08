Slušaj vest

Starmer je stigao rano jutros u Mumbaj, drugi najveći grad u Indiji, predvodeći delegaciju visokih rukovodilaca, uključujući i izvršnog direktora Britanskih aviokompanija Šona Dojla.

"Indija mora postati treća najveća ekonomija na svetu do 2028. godine. Trgovina sa Indijom se ubrzava i postaje jeftinija, tako da su mogućnosti velike", rekao je Starmer pre odlaska.

Indijski premijer Narendra Modi koji će se sutra sastati sa Starmerom, izrazio je nadu da će poseta ojačati njihovu "zajedničku viziju jače i obostrano prosperitetnije budućnosti".

Trgovina između Velike Britanije i Indije, koja je bila deo njenog kolonijalnog carstva, vredna je približno 54,8 milijardi dolara (47 milijardi evra) godišnje.

Usred carinskog rata koji je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp, dve zemlje su u julu potpisale sporazum o slobodnoj trgovini.

Rezultat dugotrajnih pregovora bio je smanjenje poreza na britanski uvoz viskija, kozmetike i medicinske opreme, u zamenu za niže carine na indijski uvoz tekstila, obuće i prehrambenih proizvoda.

Britanski premijer je takođe isključio mogućnost otvaranja radnih viza koje je London izdao indijskim građanima, uprkos upornim zahtevima proizvođača.

Kurir.rs/Beta

