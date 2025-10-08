Slušaj vest

Vlada Sebastijana Lekornija je pala za manje od 24 sata po stupanju na dužnost, a sa njom i osećaj stabilnosti u jednoj od ključnih država Evropske unije. Ova dešavanja dolaze u trenutku kada se Evropa suočava sa nizom izazova, ratom u Ukrajini i pritiscima američkog predsednika. Da li je sada ekonomija čitave evrozone ozbiljno ugrožena i šta ovaj politički potres znači za ostatak kontinenta, tema je o kojoj je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio analitičar Saša Borojević.

lecornu05 AP Christophe Ena.jpg
Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP

Posledice pada francuske vlade

- Jedini problem koji sada vidim je u namerama koje mogu da uslede, a jedna od njih je i stvaranje digitalnog novca. Pre njega ide kontrola svega i svih - započeo je Borojević.

Podsetio je da je plaćanje kešom sve ređa pojava u Evropi i da jedini ishod situacije koja može nastati vidi u pokretanju novog rata. Na pitanje da li se trenutno nalazimo u preteči jednog od njih:

saša borojević.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Rat je u toku, mi smo u informacionom ratu. Osovina Evropske unije je bila Francuska, odnosno Pariz i Berlin. Kad je Francuska u potpunom haosu, Nemačka počinje da visi, a ona već dugo visi i ima Ruse koji su tu vrlo blizu i imaju problem sa gasom, sa naftom, migrantima - ističe Borojević.

O Angeli Merkel

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel Foto: EPA Antonio Pedro Santos, SEAN GALLUP / POOL/GETTY IMAGES POOL, HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Borojević je govorio i o trenutnom uticaju Angele Merkel, nakon što je bivša nemačka kancelarka svojim izjavama o ratu u Ukrajini uzburkala Evropu i opasno razljutila Ukrajince.

- Angela Merkel pre svega imala sjajan odnos sa Rusijom i dok je ona bila tu, ta njihova saradnja davala je rezultat. Kad je ona otišla, tad je Putin shvatio da mora da vrati Ukrajinu u Rusiju, jer su videli da na vlast dolaze ljudi koji ne znaju šta rade, koji su liberalno orijentisani.

ŠTA SE KRIJE IZA RUSKE PRIVRŽENOSTI ANGELI MERKEL - Bivša kancelarka zbog Ukrajine izazvala potres u Evropi, ima li šanse da ponovo zavlada političkom scenom? Izvor: Kurir televizija

Istakao je da ne treba očekivati povratak Angele Merkel u političku javnost, ali da to ne izostavlja njenu vladavinu iz senke.

- Može da donese dobre rezultate u toj priči.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaNEMAČKA POLICIJA ĆE MOĆI DA OBARA DRONOVE?! Oglasio se Dobrint: "Biće regulisano i moguće"
xxxx01-epa-vassil-donev.jpg
PlanetaPSI DOPRINELI NEMAČKOM BUDŽETU SA 430 MILIONA EVRA! Ostvaren rekordni iznos prihoda od poreza, novac otišao u lokalne samouprave
shutterstock_2654645279.jpg
PlanetaPAO BALKON NA TROTOAR, ŽENA ZA DLAKU IZBEGLA STRAVIČNU SMRT: Jeziv snimak incidenta, sve se odigralo u sekundi (VIDEO)
collage.jpg
Planeta"DOSTA JE BILO ŠALE, BLOKIRAĆU SVAKU MAKRONOVU VLADU" Marin le Pen traži od predsednika Francuske da raspusti parlament ili podnese ostavku
marin le pen emanuel makron.png
NAJKRAĆA VLADA U ISTORIJI FRANCUSKE - Saša Pešić za "Usijanje" prenosi atomsferu sa ulica Pariza i detalje o Makronovim daljim potezima Izvor: Kurir televizija