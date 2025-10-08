Slušaj vest

Vlada Sebastijana Lekornija je pala za manje od 24 sata po stupanju na dužnost, a sa njom i osećaj stabilnosti u jednoj od ključnih država Evropske unije. Ova dešavanja dolaze u trenutku kada se Evropa suočava sa nizom izazova, ratom u Ukrajini i pritiscima američkog predsednika. Da li je sada ekonomija čitave evrozone ozbiljno ugrožena i šta ovaj politički potres znači za ostatak kontinenta, tema je o kojoj je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio analitičar Saša Borojević.

Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP

Posledice pada francuske vlade

- Jedini problem koji sada vidim je u namerama koje mogu da uslede, a jedna od njih je i stvaranje digitalnog novca. Pre njega ide kontrola svega i svih - započeo je Borojević.

Podsetio je da je plaćanje kešom sve ređa pojava u Evropi i da jedini ishod situacije koja može nastati vidi u pokretanju novog rata. Na pitanje da li se trenutno nalazimo u preteči jednog od njih:

Foto: Kurir Televizija

- Rat je u toku, mi smo u informacionom ratu. Osovina Evropske unije je bila Francuska, odnosno Pariz i Berlin. Kad je Francuska u potpunom haosu, Nemačka počinje da visi, a ona već dugo visi i ima Ruse koji su tu vrlo blizu i imaju problem sa gasom, sa naftom, migrantima - ističe Borojević.

O Angeli Merkel

1/12 Vidi galeriju Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel Foto: EPA Antonio Pedro Santos, SEAN GALLUP / POOL/GETTY IMAGES POOL, HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Borojević je govorio i o trenutnom uticaju Angele Merkel, nakon što je bivša nemačka kancelarka svojim izjavama o ratu u Ukrajini uzburkala Evropu i opasno razljutila Ukrajince.

- Angela Merkel pre svega imala sjajan odnos sa Rusijom i dok je ona bila tu, ta njihova saradnja davala je rezultat. Kad je ona otišla, tad je Putin shvatio da mora da vrati Ukrajinu u Rusiju, jer su videli da na vlast dolaze ljudi koji ne znaju šta rade, koji su liberalno orijentisani.

ŠTA SE KRIJE IZA RUSKE PRIVRŽENOSTI ANGELI MERKEL - Bivša kancelarka zbog Ukrajine izazvala potres u Evropi, ima li šanse da ponovo zavlada političkom scenom? Izvor: Kurir televizija

Istakao je da ne treba očekivati povratak Angele Merkel u političku javnost, ali da to ne izostavlja njenu vladavinu iz senke.

- Može da donese dobre rezultate u toj priči.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs