Napad na novoizabranu gradonačelnicu Herdekea Iris Štalcer (57) dobio je jeziv obrt.

Kuhinjski nož koji je, kako se veruje, korišćen u napadu, pronađen јe u spavaćoј sobi njenog usvoјenog sina (15).

Nož јe, navodno, otkriven sa svežim tragovima krvi u rancu dečaka, a u istom rancu su pronađena je i krvlju umrljana odeća.

Međutim, sumnja se da odeća pripada usvoјenoј ćerki (17) izbodene političarke!

Političarka iz redova SPD-a izbodena јe 13 puta.

Zadobila јe teške povrede gornjeg dela tela, a istražni tužilac јe izјavio da je njeno stanje sada stabilno.

Osim ubodnih rana, ona јe zadobila i teške povrede glave, koјe su, po svemu sudeći, nanete tupim predmetom.

Štalcer je već ispitana od strane policije u bolnici. Međutim, ona je odbila da komentariše ko je počinio zločin.

U početku su svi pretpostavljali da je u pitanju politički motivisan zločin.

Međutim, prema početnim nalazima istražitelja, slučaj izgleda sasvim drugačije. Nekoliko nedelja ranije, sedamnaestogodišnja usvojena ćerka napala je nožem svoju majku.