Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel svojom izjavom koja se tiče ruske agresije na Ukrajinu uzdrmala je i istok i zapad. Merkel je izjavila da su neke baltičke države i Poljska ometale pokušaje Evropske unije da vodi jedinstvene pregovore s Rusijom i da su time posredno doprinele eskalaciji konflikta. Izjavom je ponajviše razljutila Ukrajince, ali i amnestirala Vladimira Putina.

O kontroverznom intervjuu bivše kancelarke govorilo se i u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, a gosti Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, odgovorili su na pitanje da li je na snazi istorijska revizija?

1/12 Vidi galeriju Angela Merkel Foto: CARSTEN KOALL / AFP / Profimedia, EPA Andreas Gora, Fabian Sommer AP

Šahrimanjan Obradović: Dugogodišnji odnos Merkel i Putina

Biljana Šahrimanjan Obradović ocenila je da je veza između Merkel i Putina dugogodišnja:

- Ja bih rekla da je Vladimir Putin čedo Angele Merkel još od davnih dana kada je radio kao činovnik u službama bezbednosti i živeo u Nemačkoj. Kada je postao predsednik, Angela Merkel je u tom trenutku bila jedna od najjačih lidera u Evropi. Ona ne bi mogla shodno tome ništa drugačije ni da kaže. Ako je dala šansu Vladimiru Putinu da uđe na tržište Evrope, ne možemo ništa drugo ni da očekujemo.

Obradović je dodala da je sama izjava bivše kancelarke iznenađujuća:

- Nisam očekivala takve izjave od nje, ona je žena koja je poznavala politiku, geopolitiku, svoje protivnike i ljude sa kojima može da postigne dogovor. Interesantno je kako je stvoren san Vladimira Putina, da je tako brzo napravio iskorak. To govori koliko se on spremao i koliko se radilo na njemu. Reči Angele Merkel imaju određenu težinu. Ne smemo da izuzmemo iz priče da ona to zaista tako shvata.

Foto: Kurir Televizija

Đurić: Merkel pokušava da zaštiti sebe i pravda svoju politiku

Ljubomir Đurić rekao je da Merkel svojim izjavama pokušava da opravda greške iz svoje politike:

- Merkel pokušava da zaštiti sebe, pokušava da opravda svoju pogrešnu politiku. Nije postojala reakcija na Gruziju, Krim, tek kasnije imamo oštriju reakciju od strane Evropljana. Žmurili su na jedno oko i dopustili Rusima da ostvare šta hoće. Poljaci i baltičke države su bili protiv toga.

On je objasnio i kako Rusija koristi geopolitičku situaciju:

- Nemate ove okršaj između Amerike i Rusije. Poljska neće napasti Rusiju, neće ni baltičke zemlje. Rusija koristi tu situaciju i predstavlja se kao žrtva, a to je njihov najveći propagandni momenat.

Foto: Kurir Televizija

Đurić je naglasio i posledice za reputaciju Merkel:

- Ono što je problem za Merkel, niko je neće zapamtiti po nečemu dobrom, već po tome što je omogućila rat u Ukrajini. Putin ima podršku ruskog naroda, to ne treba zanemarivati, a on ne želi da je ugrozi.

Osvrnuo se i na trenutno delovanje Zelenskog, koje se i dalje zasniva na prikupljanje pomoći od strane evropskih zemalja.

- Zelenski pokušava da održi pomoć koju Ukrajina dobija i ekstremno dobro radi propagandu na zapadu. U velikoj meri je zaslužan zašto se govori i dalje o ratu u Ukrajini. Uspeo je da zadrži pažnju i privuče zapadne zemlje - dodao je Đurić.

Đokić: Angela Merkel zna kako želi da bude zapamćena

Foto: Kurir Televizija

Branimir Đokić istakao je važnost ličnih odnosa u politici, ali i šire strateške faktore:

- Angela Merkel ne želi da ostane upamćena u istoriji kao Nevil Čemberlen, da bude svedena na dve reči. Nije svojstveno Nemcima da odbijaju svoju odgovornost i prebacuju je na drugog. Putin ovo nije smislio godinu dana pre invazije, sama ideja došla mu je oko 2010. godine.

On je pojasnio da lični odnosi nemaju presudan uticaj na strategiju:

- Lični odnosi su važni u politici, ali nemaju toliko dodira sa strategijom. Putin je čekao povoljan trenutak da obnovi rusku armiju, ima strateške rezerve... Došao je Kovid i njemu su se sve kockice složile. Evropa je zavisila gasno od njih, američka administracija je bila podeljena, kao i evropska, to je bio trenutak da povrati Ukrajinu.

Đokić je dodao i procenu budućnosti mirovnih pregovora:

- Odnosi se mirovnim sporazumom neće vratiti u normalu. Potpisaće se sledeće godine, velike su mogućnosti, ali tenzije će ostati. Tramp trenutno pokušava da objasni Putinu da shvati ozbiljno pregovore.

"MERKEL NE ŽELI DA BUDE ZAPAMĆENA KAO ČEMBERLEN" Izjava bivše kancelarke podigla prašinu, reakcije analitičara brutalne - ovo je njen udeo u Putinovoj politici Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs