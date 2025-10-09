Slušaj vest

Hongkong je u sredu zabeležio četvrti ekstremno vruć dan u oktobru, što je novi rekord, saopštila je gradska meteorološka agencija i dodala da je bilo 33,1 stepen Celzijusa.

Oktobar je zabeležio "najveći broj ekstremno vrućih dana otkako se vode evidencije 1884. godine", saopštila je Hongkonška opservatorija.

Meteorološka agencija je navela da je 2023. godine oktobar imao tri "ekstremno vruća dana".

Ekstremno vrući dani su oni kada temperatura dostigne 33,0 stepeni Celzijusa i više.

Termometar se juče popeo na 33,1 stepena, dodala je Opservatorija.

Zdravstvene vlasti Hongkonga pozvale su građane da preduzmu mere predostrožnosti protiv bolesti povezanih sa vrućinom tokom upozorenja, koje je trajalo više od 11 sati.

Prošlog meseca, Hongkong je zabeležio 15 ekstremno vrućih dana, što je takođe bilo neobično za septembar.

Naučnici smatraju da klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem uzrokuju češće i intenzivnije ekstremne vremenske prilike širom sveta.

Prema podacima UN, 2024. godina je bila najtoplija u istoriji merenja temperature.