AMERIKA IZVELA VAZDUŠNI NAPAD U SIRIJI: Gađane terorističke grupe, ubijen visoki vojni planer Al Kaide
Centralna komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) saopštila je izvela vazdušni napad u Siriji u kojem je ubijen jedan od vodećih vojnih planera terorističke grupe Al Kaide.
Kako je navedeno u saopštenju, reč je o Muhamedu Abdulvehabu al-Ahmadu, članu grupe Ansar al-Islam povezane sa Al Kaidom, prenela je Al Džazira.
Komandant američke Centralne komande admiral Bred Kuper izjavio je da američke snage na Bliskom istoku nastoje da ometu i unište aktivnosti terorističkih grupa koje planiraju i izvode napade.
"Naše snage će nastaviti da štite Sjedinjene Države, njihove saveznike i partnere u regionu i širom sveta", poručio je Kuper.
Savez pod američkim vođstvom povremeno cilja vođe Islamske države i Al Kaide u Siriji u okviru svojih operacija.
Kurir.rs/Al Džazira