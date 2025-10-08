Slušaj vest

Centralna komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) saopštila je izvela vazdušni napad u Siriji u kojem je ubijen jedan od vodećih vojnih planera terorističke grupe Al Kaide.

Kako je navedeno u saopštenju, reč je o Muhamedu Abdulvehabu al-Ahmadu, članu grupe Ansar al-Islam povezane sa Al Kaidom, prenela je Al Džazira.

Komandant američke Centralne komande admiral Bred Kuper izjavio je da američke snage na Bliskom istoku nastoje da ometu i unište aktivnosti terorističkih grupa koje planiraju i izvode napade.

"Naše snage će nastaviti da štite Sjedinjene Države, njihove saveznike i partnere u regionu i širom sveta", poručio je Kuper.

Savez pod američkim vođstvom povremeno cilja vođe Islamske države i Al Kaide u Siriji u okviru svojih operacija.

Kurir.rs/Al Džazira

