Slušaj vest

Policija u SAD uhapsila je osumnjičenog za podmetanje katastrofalnih požara u Los Anđelesu, pišu mediji.

Zvaničnici јoš uvek nisu јavno identifikovali osumnjičenog.

Radi se o najvećem požaru u istoriji Los Anđelesa.

U požaru je život izgubilo najmanje 28 ljudi, a šteta koja je nastala procenjena je na više milijardi dolara.

Mnoge skupocene vile i imanja, takođe su potpuno uništeni.

Los Anđeles požar Foto: EPA Ted Soqui, AP Marcio Jose Sanchez, AP/Etienne Laurent

Požar јe izbio 7. јanuara, a kako su zvaničnici objavii, izgorelo je više od 23.000 hektara tokom više od tri nedelje. Uništivšeno je skoro 7.000 obјekata, pokazuju podaci vatrogasne službe Kaliforniјe.

Požar јe izbio istog dana kada i požar u Itonu , u kojem je izgorelo više od 14.000 hektara u okrugu Los Anđeles, uništivši više od 9.400 obјekata i usmrtivši 19 ljudi.

Požari su počeli da gore tokom јakih vetrova u Santa Ani, što јe, u kombinaciјi sa suvim uslovima, doprinelo njihovom brzom širenju . Ovo širenje vatre dovelo je do masovnih evakuaciјa.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNAREĐENA HITNA EVAKUACIJA, KALIFORNIJA U PLAMENU! Izbio najveći požar ove godine, spaljena ogromna teritorija! MADRE se širi velikom brzinom! (FOTO/VIDEO)
xxx02 AP Noah Berger.jpg
Planeta"VATRA JE KAO KUGA" Raste broj mrtvih u Los Anđelesu, da li je katastrofa mogla da se spreči: "Malo je neobično da imamo požare u januaru" (FOTO)
collage.jpg
Planeta"BILI SMO U CRKVI NA BADNJE VEČE, A ONDA JE POČELO" Srpkinje Ljilja i Selena o vatrenom paklu LA dok raste broj mrtvih i opet stižu ozloglašeni vetrovi (FOTO)
los angeles.jpg
Planeta"BRATE, VAŽNO DA SI TI ZGODAN DOK NAM GRAD GORI": Stanovnici Los Anđelesa besni na "patetičnog" i "narcisoidnog" TV voditelja zbog štipaljke na jakni (VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
Planeta"PEPEO PADA NA NAS, VATRA S OBE STRANE PUTA, LJUDI PLAČU I VRIŠTE" Stravična svedočenja stanovnika Los Anđelesa, jedini spas bekstvo prema okeanu (FOTO, VIDEO)
x02 AP Etienne Laurent.jpg
Planeta(VIDEO) POŽARI NASTAVLJAJU DA BESNE KALIFORNIJOM: Policija preko razglasa poziva građane da se evakuišu, jedna osoba poginula
pozar-6-ap01.jpg
Planeta(VIDEO UŽIVO) PAKAO U KALIFORNIJI! POGLEDAJTE SABLASNE PRIZORE NEUKROTIVE BUKTINJE: Plamen guta sve pred sobom!
kalifonija.jpg