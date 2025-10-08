Slušaj vest

Policija u SAD uhapsila je osumnjičenog za podmetanje katastrofalnih požara u Los Anđelesu, pišu mediji.

Zvaničnici јoš uvek nisu јavno identifikovali osumnjičenog.

Radi se o najvećem požaru u istoriji Los Anđelesa.

U požaru je život izgubilo najmanje 28 ljudi, a šteta koja je nastala procenjena je na više milijardi dolara.

Mnoge skupocene vile i imanja, takođe su potpuno uništeni.

Požar јe izbio 7. јanuara, a kako su zvaničnici objavii, izgorelo je više od 23.000 hektara tokom više od tri nedelje. Uništivšeno je skoro 7.000 obјekata, pokazuju podaci vatrogasne službe Kaliforniјe.

Požar јe izbio istog dana kada i požar u Itonu , u kojem je izgorelo više od 14.000 hektara u okrugu Los Anđeles, uništivši više od 9.400 obјekata i usmrtivši 19 ljudi.

Požari su počeli da gore tokom јakih vetrova u Santa Ani, što јe, u kombinaciјi sa suvim uslovima, doprinelo njihovom brzom širenju . Ovo širenje vatre dovelo je do masovnih evakuaciјa.