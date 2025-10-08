Slušaj vest

Vladajuća italijanska stranka Braća Italije predstavila je predlog zakona kojim bi se zabranilo nošenje burke i nikaba na javnim mestima, kao deo šireg zakonskog paketa usmerenog na borbu protiv onoga što naziva kulturnim separatizmom povezanim sa islamom.

Predlog zakona, koji su u parlamentu predstavili poslanici iz stranke premijerke Đorđe Meloni, zabranio bi nošenje odeće koja pokriva lice na svim javnim mestima, uključujući škole, univerzitete, prodavnice i kancelarije širom zemlje.

Prekršioci bi se suočili sa kaznama od 300 do 3.000 evra. U uvodnom tekstu zakona navodi se da je cilj mere "borba protiv verske radikalizacije i mržnje motivisane religijom".

Francuska je 2011. godine postala prva evropska država koja je uvela potpunu zabranu nošenja burki na javnim mestima. Od tada se lista država značajno proširila, pa je više od 20 zemalja u svetu uvelo neku vrstu zabrane burke i drugih pokrivala za lice, uključujući Austriju, Tunis, Tursku, Šri Lanku i Švajcarsku.

Evropski sud za ljudska prava dosledno je podržavao takve zabrane, uključujući i 2017. godinu, kada je potvrdio belgijsku zabranu burki i vela preko celog lica, presudivši da države mogu ograničiti nošenje takve odeće kako bi zaštitile zajednički život u društvu.

Foto: AP

Pojedini regioni u Italiji već imaju slična ograničenja, poput severne Lombardije, koja je krajem 2015. zabranila ulazak u javne zgrade i bolnice osobama sa pokrivenim licem.

Predloženi zakon ide i dalje od zabrane pokrivala za lice, uvodeći nove zahteve za finansijsku transparentnost verskih organizacija koje nemaju formalne sporazume sa italijanskom državom. Nijedna muslimanska organizacija trenutno nema takav sporazum, što znači da islam u Italiji nema formalno priznanje koje uživa 13 drugih verskih zajednica.

Prema predlogu zakona, neprepoznate organizacije moraće da prijave sve izvore finansiranja, a sredstva će biti ograničena na subjekte koji ne predstavljaju pretnju državnoj bezbednosti.

Zakon takođe uvodi nove krivične odredbe, uključujući kazne za testove devičanstva, te pooštrava kazne za prisilne brakove dodavanjem verske prisile kao osnove za krivično gonjenje.

Koalicioni partner Melonijeve, stranka Liga, ranije ove godine predložila je blaži zakon koji se fokusira samo na pokrivanje lica. Taj predlog je trenutno u razmatranju u parlamentarnoj komisiji, a nije jasno da li će biti spojen sa novim predlogom zakona.