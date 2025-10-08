Slušaj vest

Plan američkog lidera Donalda Trampa za Gazu je trenutno najbolja stvar na stolu, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za projekat „Mostovi na Istok“.

„Predsednik SAD Donald Tramp predložio je svojih '20 tačaka', u kojima se pominje reč 'državnost'. Međutim, sve je formulisano prilično opšte. U tom kontekstu, pitanje je samo šta će ostati od Pojasa Gaze. Zapadna obala nije pomenuta. Ali mi smo realisti.

Razumemo da je ovo najbolje što je trenutno 'na stolu'. Najmanje, najbolje s aspekta prihvatljivosti za arapske zemlje i 'neodbacivanja' od strane Izraela. Upravo tako bih okarakterisao poziciju premijera Izraela Benjamina Netanijahua“, rekao je Lavrov.

Prekid vatre u Gazi mogao bi da bude proglašen i večeras ako Izrael i Hamas postignu dogovor do tada, rekao je danas ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan.

"Ako se danas postigne konsenzus, prekid vatre će biti dogovoren putem posredovanja. Strane su pokazale veliku volju za oslobađanje zatvorenika i talaca", rekao je Fidan, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, razgovori u egipatskom odmaralištu Šarm el Šejk se fokusiraju na četiri prioriteta, u kojima je do sada postignut veliki napredak.

To su oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika, linije povlačenja Odbrambenih snaga Izraela (IDF), humanitarna pomoć i uslovi potencijalnog prekida vatre.