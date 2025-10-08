Slušaj vest

Ruske oružane snage izvršile su strateški značajan proboj u centralni deo Kupjanska, stavljajući ukrajinske snage u gradu u kritičnu situaciju sa ograničenim mogućnostima za odbranu.

Prema izveštajima vojnih stručnjaka i analitičara, grad se nalazi u operativnim kleštima, a njegovo zauzimanje može biti pitanje kratkog vremenskog perioda.

Strateški proboj i položaji

Penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk, vojni analitičar, potvrdio je da su se ruske trupe učvrstile u centru Kupjanska i na njegovim južnim i severnim obodima, što ukazuje na potpunu operativnu kontrolu nad ključnim tačkama u gradu.

Prema detaljnim kartografskim analizama, ruske jedinice su probile do raskrsnice ulica Harkovska i Kuznečnaja, napredujući 1,5 kilometar ka gradskom koledžu, što predstavlja značajan pomak u urbanim borbama.

Na levom krilu, vojnici su potisli ukrajinske vojnike iz područja pijace, stigli do reke Kupjanke i preuzeli kontrolu nad strateški važnim objektima duž ulice Prvog maja, uspostavljajući jaku odbrambenu liniju.

Kritična situacija za ukrajinske snage

Ukrajinske jedinice koje su ostale u dačama (vikendice) zapadno od stadiona i pivare nalaze se u neposrednoj opasnosti od potpunog okruženja zbog uspešnih proboja ruskih trupa na bokovima.

Matvijčuk naglašava da ukrajinske snage nemaju dovoljno ljudstva, opreme i municije da pretvore pivaru u odbrambeni uporište, što će ih primorati na povlačenje čim ruske trupe pojačaju pritisak.

Jedini preostali put za izlazak ukrajinskih snaga iz grada nalazi se pod konstantnom pretnjom, što čini situaciju strateški bezizlaznom za odbrambene snage.

Strateški značaj i buduće operacije

Kupjansk predstavlja ključno logističko čvorište za celu južnu grupu ukrajinskih snaga, a njegov pad bi otvorio put ka Harkovu, gde je koncentrisan značajan deo odbrambene industrije.

Vojni stručnjaci smatraju da ukrajinske snage neće moći da se dugo održe u gradu i da će biti primorane na kapitulaciju ili povlačenje u skorijem vremenskom periodu.