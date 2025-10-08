Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron ima rejting odobravanja od 14 odsto, čime je oborio lični rekord u nepopularnosti, preneo je danas francuski list LezEko.

Ankete pokazuju da samo 14 odsto Francuza veruje da će Makron efikasno rešiti probleme zemlje, što je pad od tri poena za mesec dana.

Kako ocenjuje Lezeko, to je "vrtoglav" pad sa gubitkom od sedam poena za dva meseca i 13 od marta 2025. godine. Prema podacima, 82 odsto Francuza nema poverenje u aktuelnog predsednika, dok mu 59 odsto "ne veruje nimalo".

Ovo je najniži nivo poverenja otkada se vodi ova vrsta ispitivanja javnog mnjenja, navodi Lezeko. Učesnici ankete ocenili su da je Makron izolovan od naroda i daleko od njihovih briga, kao i da deluje da predsednik Francuske više voli da se bavi problemima u inostranstvu.

Najnoviji rezultati ispitivanja javnog mnjenja u Francuskoj pokazali su da je loš Makronov rejting jednak lošem rejtingu koji je imao svojevremeno nekadašnji predsednik te zemlje Fransoa Oland.

Kurir.rs/LezEko/Agencije

